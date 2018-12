Ba đảng đối lập biểu tình đòi áp dụng cơ chế bầu cử hỗn hợp

Photo : YONHAP News

Ba đảng đối lập tại Hàn Quốc là đảng Tương lai chính nghĩa, đảng Hòa bình dân chủ và đảng Công lý đang đồng loạt hối thúc áp dụng cơ chế bầu cử hỗn hợp nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng.Cơ chế bầu cử hỗn hợp nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng là thể thức bầu cử kết hợp giữa tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng và tỷ lệ phân bổ ghế nghị sĩ tại Quốc hội của mỗi đảng. Thể thức bầu cử này có lợi cho các đảng nhỏ, giúp các đảng này ít nhất có thể bảo đảm được số ghế ở khu vực bầu cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng. Ngược lại, các đảng lớn sẽ khó có thể mở rộng được số ghế nghị sĩ nếu áp dụng cơ chế mới.Các đảng này chỉ trích cả hai đảng lớn là đảng Dân chủ đồng hành và đảng Hàn Quốc tự do, đang để tham vọng của mình cản trở con đường cải cách chính trị. Đặc biệt, đảng Hòa bình dân chủ chỉ trích đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành có ý định liên minh với đảng Hàn Quốc tự do nhằm thông qua dự thảo ngân sách năm 2019. Trong khi đó, đảng Công lý tuyên bố sẽ cùng hành động để thông qua đồng thời dự thảo cơ chế bầu cử sửa đổi và dự thảo ngân sách năm 2019, gây sức ép với đảng cầm quyền.Theo kế hoạch, phiên họp Quốc hội thường kỳ sẽ kết thúc vào ngày 9/12. Do đó, việc sửa đổi Luật bầu cử đang còn rất ít thời gian. Ít nhất, chính giới phải đạt được thỏa thuận về việc áp dụng cơ chế bầu cử hỗn hợp nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng thì mới có thể thông qua được dự thảo ngân sách năm sau. Tuy nhiên, đảng Dân chủ đồng hành đang kiên quyết không thông qua đồng thời hai dự thảo này.Cũng trong ngày 5/12, ba đảng đối lập nói trên đã tiến hành biểu tình trước Phủ Tổng thống, hối thúc Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch 5 đảng nhóm họp để tiến hành đàm phán. Ba đảng này tuyên bố sẽ biểu tình vô thời hạn, cho tới khi nào cơ chế bầu cử hỗn hợp được áp dụng.