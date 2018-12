Mỹ cáo buộc Bắc Triều Tiên không thực hiện đúng cam kết

Photo : YONHAP News

Tham dự một sự kiện do tờ Thời báo phố Wall tổ chức tại Washington (Mỹ) ngày 4/12 (theo giờ địa phương), Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton nói rằng lý do Tổng thống Donald Trump muốn tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai là bởi Bắc Triều Tiên đang không thực hiện đúng những cam kết đưa ra trước đó.Theo ông Bolton, do miền Bắc không giữ lời, nên Tổng thống Donald Trump muốn trực tiếp gặp Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un một lần nữa để hối thúc nước này phi hạt nhân hóa. Điều này cho thấy Tổng thống Mỹ muốn tìm ra bước đột phá giải quyết tình hình thông qua phương thức “từ trên xuống dưới" (Top-Down), tức đàm phán cấp thượng đỉnh trước, rồi sau đó mới tới cấp chuyên viên.Cố vấn Bolton khẳng định sẽ đốc thúc quá trình tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, với hy vọng hội nghị sẽ tạo ra được một bước tiến mới cho vấn đề hạt nhân miền Bắc.Tổng thống Donald Trump gần đây nhấn mạnh rằng Washington vẫn để ngỏ cánh cửa cho miền Bắc, và giờ đây Bình Nhưỡng phải tự mình bước vào.Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai sẽ diễn ra sau ngày 1/1 năm sau, trong khi Tổng thống Trump để ngỏ khả năng hội nghị sẽ diễn ra trong tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2019.Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis thì tái khẳng định Mỹ chỉ dỡ bỏ cấm vận với miền Bắc khi nào tiến trình phi hạt nhân hóa đạt được tiến triển.Trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất diễn ra tại Singapore ngày 12/6 vừa qua, lãnh đạo hai nước đã thông qua tuyên bố chung với 4 nội dung nhất trí.