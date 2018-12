Tăng vọt lượng khách du lịch Hàn Quốc tìm kiếm về Bồ Đào Nha, Hungary

Photo : YONHAP News

Do chế độ tuần làm việc tối đa 52 giờ đang được áp dụng tại Hàn Quốc, thêm vào đó là làn sóng "Work and Life Balance", tức cân bằng công việc và cuộc sống, khiến nhiều khách du lịch Hàn Quốc quyết định tìm đến những địa điểm du lịch mới như Nam Âu, Đông Âu, thay vì khu vực du lịch truyền thống trước đó là Tây Âu. Ngoài ra, ngày càng có nhiều chương trình thực tế, phim truyền hình giới thiệu về những địa điểm du lịch mới, kích thích sự tò mò, quan tâm của người dân.Trang web Skyscanner chuyên về đặt vé máy bay, phòng khách sạn, ngày 5/12 cho biết trong số các địa điểm du lịch nước ngoài được người Hàn Quốc tìm kiếm trên trang web này từ tháng 10 năm ngoái tới tháng 9 năm nay, Bồ Đào Nha là quốc gia có lượng tìm kiếm tăng cao nhất, tăng tới 93% so với cùng kỳ năm trước. Các nước được tìm kiếm tăng nhiều tiếp theo là Hungary (tăng 74%), Việt Nam (tăng 46%), Áo (tăng 44%), Nga (tăng 42%).Bồ Đào Nha và Hungary là địa điểm quay một số chương trình truyền hình chiếu tại Hàn Quốc trong năm qua, nên mức độ quan tâm của người dân Hàn Quốc với hai quốc gia này đã tăng vọt.Nếu chỉ xét riêng về lượng tìm kiếm trong khoảng thời gian trên, thì 10 nước được khách du lịch Hàn Quốc tìm kiếm nhiều nhất là Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Mỹ, Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc, Guam, Malaysia.Trong số 10 nước trên, ngoại trừ Mỹ, tất cả các nước đều ở gần Hàn Quốc, chỉ mất khoảng 5 giờ bay thẳng. Những quốc gia này vẫn đang là những điểm đến được khách du lịch Hàn Quốc hết sức yêu chuộng, do có thể đi du lịch nhẹ nhàng vào dịp cuối tuần hoặc kỳ nghỉ ngắn ngày.