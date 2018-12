Photo : KBS News

Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ hôm thứ Tư (5/12) đưa tin: Văn phòng điều phối viện trợ nhân đạo (OCHA) của Liên hợp quốc cho biết trong năm 2019, khoản tiền cần thiết để hỗ trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên là khoảng 111 triệu USD.Nội dung trên được đề cập trong "Báo cáo viện trợ nhân đạo toàn cầu năm 2019" do OCHA công bố ngày 4/12.Mức viện trợ năm sau cho miền Bắc tương đương với mức viện trợ mục tiêu mà Liên hợp quốc đề ra trong năm nay. Đây là khoản tiền cần thiết để viện trợ cho 6 triệu trên tổng số khoảng 10 triệu người dân miền Bắc cần được hỗ trợ nhân đạo.Báo cáo cho biết nhiều đơn vị cung cấp vật phẩm viện trợ không muốn ký kết hợp đồng liên quan tới Bắc Triều Tiên, do lo ngại các biện pháp cấm vận với miền Bắc của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và của các nước. Thêm vào đó, chi phí vận chuyển, bảo quản vật phẩm viện trợ, chi phí nhiên liệu tại miền Bắc tăng cao, khiến chi phí thực hiện dự án viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên cũng tăng theo.Trong năm 2004, khoản tiền viện trợ cho miền Bắc thông qua Liên hợp quốc từng đạt 300 triệu USD, nhưng sau đó đã giảm dần. Tính tới tháng 11 năm nay, Liên hợp quốc mới kêu gọi được 26,2 triệu USD tiền viện trợ cho miền Bắc, chỉ bằng 1 phần 4 so với mục tiêu đề ra.Báo cáo cũng chỉ ra rằng tình hình nguồn nước, vệ sinh và an ninh lương thực tại Bắc Triều Tiên đang diễn tiến ngày một trầm trọng hơn. Trong năm nay, lượng lương thực mà miền Bắc bị thiếu ước tính cao hơn khoảng 11% so với năm ngoái.