Từ khóa được nhắc nhiều nhất trên mạng Twitter tại Hàn Quốc năm 2018

Photo : YONHAP News

Twitter, hãng cung cấp dịch vụ mạng xã hội Twitter có trụ sở tại Mỹ, hôm thứ Tư (5/12) đã công bố danh sách các từ khóa được nhắc đến nhiều nhất trong năm 2018, cùng các vấn đề nổi cộm ở từng lĩnh vực xã hội, dựa trên kết quả phân tích những bài viết và tài khoản của người sử dụng trên toàn thế giới trong một năm qua.Theo đó, trong năm nay, từ khóa được đề cập nhiều nhất ở lĩnh vực xã hội tại Hàn Quốc là "School Me Too". Điều này cho thấy cuộc vận động "Me Too" đã lan rộng cả trong các trường học. "Me Too" là cuộc vận động kêu gọi các nạn nhân từng bị quấy rồi tình dục, xâm hại tình dục, tích cực lên tiếng thông qua mạng xã hội Twitter.Tiếp đó là các từ khóa về "chủ nghĩa nữ quyền", "camera quay lén", "hiềm khích". Từ khóa tiếp theo là "druking", chỉ vụ bê bối một cựu đảng viên của đảng Dân chủ đồng hành (lấy tên tài khoản trên mạng là “Druking”) đăng tải bình luận chỉ trích Chính phủ lên mạng internet.Trong khi đó, ở lĩnh vực chính trị, chính trị gia được nhắc tên nhiều nhất trên mạng Twitter là Tổng thống "Moon Jae-in", sau đó tới Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi Lee Jae-myung và thứ ba là Thủ tướng Lee Nak-yon. Mặc dù không có tài khoản trên Twitter nhưng Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un là chính trị gia được nhắc đến nhiều thứ 5 trên mạng xã hội này.Ở lĩnh vực giải trí, từ khóa "Olympic Pyeongchang" được nhắc đến nhiều nhất, sau đó là bộ phim truyền hình "Lang quân 100 ngày" và phim điện ảnh "Thử thách thần chết".