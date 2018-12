Photo : YONHAP News

Trong số các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ dự kiến được tiến hành vào đầu năm sau, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ dường như đã quyết định hoãn cuộc tập trận "Đại bàng non" (Foal Eagle).Một số nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Năm (6/12) cho biết cuộc tập trận "Giải pháp then chốt" (Key Resolve) dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm sau, sẽ tập trung vào các nội dung tập trận tham mưu sở chỉ huy trên máy tính (CPX). Trong khi đó, hai nước vẫn đang trao đổi ý kiến lần cuối theo hướng hoãn cuộc tập trận chung "Đại bàng non".Cuộc tập trận "Đại bàng non" là cuộc tập trận cơ động có sự tham gia của binh lực liên quân Hàn-Mỹ. Tuy nhiên, theo dự kiến, trong cuộc tập trận năm sau, Mỹ sẽ không cử lực lượng tham gia cuộc tập trận này, tức trên thực tế cuộc tập trận "Đại bàng non" sẽ bị hoãn lại.Mỹ đang tỏ ý định sẽ không cử binh lực tham gia các cuộc tập trận cơ động thực binh (FTX) vào đầu năm sau với Hàn Quốc, nhằm tạo ra một bầu không khí thuận lợi để tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, thúc đẩy đối thoại phi hạt nhân hóa với Bắc Triều Tiên.Nguồn tin trên cho biết Mỹ đang rất quan tâm tới việc tạo ra một bầu không khí tích cực để đạt được tiến triển trong quan hệ Mỹ-Triều. Quân đội và Chính phủ Hàn Quốc cũng đồng tình với đường lối này của Washington. Có khả năng hai nước Hàn-Mỹ đang thảo luận về việc kiềm chế tập trận chung vào đầu năm sau, xét tới tình hình bán đảo Hàn Quốc như quan hệ liên Triều, Mỹ-Triều.