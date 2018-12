Xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 10 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Năm (6/12) công bố số liệu sơ bộ về "Cán cân quốc tế tháng 10 năm 2018". Theo đó, cán cân vãng lai của Hàn Quốc đạt thặng dư 9,19 tỷ USD, tiếp tục duy trì đà thặng dư dài nhất lịch sử trong vòng 80 tháng, kể từ sau tháng 3 năm 2012. Quy mô thặng dư đã giảm so với tháng 9 (10,83 tỷ USD), nhưng vẫn lớn hơn so với cùng kỳ năm ngoái (5,72 tỷ USD).Thặng dư cán cân vãng lai phần lớn là do ảnh hưởng của cán cân thương mại, tức chênh lệch giữa kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu. Cán cân thương mại trong tháng 10 đạt thặng dư 11 tỷ USD. Trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu đạt 57,24 tỷ USD, mức cao kỷ lục, tăng tới 28,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 46,24 tỷ USD, tăng 29% so với một năm trước.Ngược lại, cán cân dịch vụ thâm hụt 2,22 tỷ USD, quy mô thâm hụt đã giảm hơn so với tháng 9 (mức 2,52 tỷ USD) và so với cùng kỳ năm ngoái (3,53 tỷ USD). Điều này được phân tích là bởi cán cân du lịch, thủ phạm chính làm tăng quy mô thâm hụt cán cân du lịch, đã được cải thiện. Trong tháng 10, cán cân du lịch thâm hụt 950 triệu USD, quy mô thâm hụt thấp nhất trong vòng gần hai năm qua, kể từ sau tháng 11 năm 2016 (750 triệu USD). Nguồn thu du lịch trong tháng 10 đạt 1,54 tỷ USD, mức cao nhất kể từ sau tháng 5 năm 2016 (đạt 1,72 tỷ USD).