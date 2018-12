Đại hội đồng Liên hợp quốc hối thúc Bắc Triều Tiên giải trừ hạt nhân

Photo : YONHAP News

Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 5/12 (theo giờ địa phương) đã thông qua "Dự thảo nghị quyết khuyến cáo Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện", với 183 phiếu tán thành, 1 phiếu phản đối và 4 phiếu trắng. Lá phiếu phản đối duy nhất là của Bắc Triều Tiên.Dự thảo do Úc khởi xướng, với sự tham gia đề xuất của hơn 60 nước. Văn kiện chỉ trích mạnh mẽ việc Bắc Triều Tiên vi phạm nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc từ sau năm 2006 và tiến hành 6 vụ thử hạt nhân; đồng thời hối thúc Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.Bên cạnh đó, nghị quyết trên còn hối thúc miền Bắc tuân thủ toàn diện nghị quyết của Hội đồng bảo an, như giải trừ các chương trình hạt nhân, cấm thử thêm hạt nhân; nhấn mạnh về giải pháp ngoại giao thông qua đàm phán hạt nhân 6 bên.Ngoài ra, Đại hội đồng Liên hợp quốc còn thông qua hai dự thảo nghị quyết khác, là "Dự thảo nghị quyết hành động chung về một nghị quyết mới hướng tới xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân" và "Dự thảo nghị quyết vì một thế giới không vũ khí hạt nhân". Các văn kiện này cũng có nội dung chỉ trích các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên.