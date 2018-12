Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống MoonJae-in xuống thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, hôm thứ Sáu (7/12) công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành từ ngày4/12 tới ngày 6/12, với 1.002 người trưởng thành trên toàn quốc.Theo đó, tỷ lệ ủng hộ của cử tri đánhgiá tích cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Moon Jae-in đạt 49%, giảm 4% so với tuần trước. Ngược lại, 41% cử tri đánh giá tiêu cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống và 11% cử tri không đưa ra ý kiến.Tỷ lệ ủng hộ 49% là mức thấp nhất kể từ sau khiTổng thống Moon Jae-in nhậm chức vào tháng 5 năm ngoái. Trước đó,trong tuần đầu của tháng 9, tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống cũng từng rơi xuống mức tương tự, sau khidấy lên tranh cãi về việc Chính phủ tăng lương tối thiểu, chínhsách tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo và việc giá bất động sản ở một số khu vực tăng vọt.Trong số các cử tri ủng hộ Tổng thống, có25% cử tri chọn lý do Tổng thống đã "cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên", 19% chọn lý do Tổng thống "giỏi ngoại giao", 9% chọn lý do "chính sách với Bắc Triều Tiên,chính sách an ninh", 9% chọn lý do Tổng thống đã "nỗ lực hết sức".Trong số các cử tri đưa ra đánhgiá tiêu cực, có 49% chọn lý do Tổng thống "thiếu giải quyết vấn đề kinh tế, dân sinh", 18% chọn lý do "quan hệ với miền Bắc, khuynhhướng thân Bắc Triều Tiên", 4% chọn lý do Tổng thống "thiếu sót ở mọi lĩnh vực".Tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đạt 40%, đảng Hàn Quốc tự do là17%, đảng Công lý là 10%, đảng Tương lai chính nghĩa là 6% và đảng Hòa bình dân chủ là 1%.Kết quả thăm dò có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 3,1% và được đăng trên trang chủ của Gallupvà Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương HànQuốc (nesdc.go.kr).