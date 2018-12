Quốc hội họp phiên toàn thể để thông qua dự thảo ngân sách mới

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc hôm thứ Sáu (7/12) đã mở phiên họp toàn thể để thông qua dự thảo ngân sách năm 2019 theo nội dung nhất trí giữa đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và đảng đối lập Hàn Quốc tự do.Theo kế hoạch, Quốc hội thông qua 200 dự luật về dân sinh không có tranh cãi trước, sau đó tới dự thảo ngân sách. Tuy nhiên, dự kiến phải tới rạng sáng ngày 8/12 dự thảo ngân sách mới được thông qua.Tổng số ghế của cả hai đảng Dân chủ đồng hành và Hàn Quốc tự do cộng lại chiếm quá bán ghế nghị sĩ Quốc hội, nên dự kiến quá trình thông qua dự thảo ngân sách có thể diễn ra thuận lợi. Nhưng dù có thể thông qua vào đêm ngày 7/12 đi chăng nữa thì cũng đã quá 5 ngày so với thời hạn quy định của pháp luật, là lần chậm nhất kể từ sau khi sửa đổi Luật Quốc hội năm 2014.Ba đảng đối lập khác là đảng Tương lai chính nghĩa, Hòa bình dân chủ và đảng Công lý chỉ trích mạnh mẽ việc hai đảng lớn liên minh với nhau để thông qua dự thảo ngân sách. Các đảng này đang tiến hành biểu tình tại Quốc hội để yêu cầu thông qua đồng thời dự thảo ngân sách và dự thảo sửa đổi cơ chế bầu cử.Đảng Dân chủ đồng hành và đảng Hàn Quốc tự do cho biết sẽ thảo luận thêm về việc sửa đổi cơ chế bầu cử cho tới hết thời hạn hoạt động của Ủy ban đặc biệt về cải cách chính trị là tới tháng 1 năm sau, song vẫn chưa đủ để thuyết phục ba đảng còn lại.