Photo : YONHAP News

Một chủ đề nóng hổi đang được dư luận Hàn Quốc hết sức quan tâm hiện nay là liệu Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un có thăm Seoul trong năm nay hay không.Khi được báo giới đặt câu hỏi về thời điểm ông Kim Jong-un thăm miền Nam, Phủ Tổng thống Hàn Quốc hôm 7/12 cho biết vẫn chưa có kế hoạch cụ thể. Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Im Jong-seok cũng nói rằng "vẫn chưa nhận được liên lạc từ phía miền Bắc."Được biết, vào chiều hôm 7/12, Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc (NSC) đã mở cuộc họp, được cho là thảo luận về nội dung liên quan đến chuyến thăm của Chủ tịch Kim, nhưng không công bố kết quả.Trước đó, Phủ Tổng thống nói rằng nếu ông Kim Jong-un thăm Seoul thì phải mất tối thiểu 10 ngày để chuẩn bị, tức sẽ công bố trước 10 ngày. Tuy nhiên, gần đây Phủ Tổng thống lại để ngỏ khả năng có thể công bố ngay sát nút chuyến thăm.Điều Bắc Triều Tiên coi trọng nhất chính là vấn đề cảnh vệ, đảm bảo an ninh cho chuyến thăm. Trên thực tế, khi Chủ tịch Kim thăm Trung Quốc, cả hai nước đều không hề công bố trước lịch trình chuyến thăm của nhà lãnh đạo miền Bắc.Nếu ông Kim Jong-un thăm Seoul, lộ trình cần giám sát an ninh sẽ là khá rộng. Thêm vào đó, có khả năng các tổ chức dân sự tại Hàn Quốc sẽ tổ chức biểu tình. Do đó, dù phía miền Bắc quyết định về thời gian của sự kiện, có thể nước này sẽ đề nghị phía miền Nam công bố muộn nhất có thể.Một số nhà phân tích cho rằng hai miền đã kết thúc thảo luận về chuyến thăm Seoul của Chủ tịch Kim, giờ đây chỉ chờ đợi quyết định cuối cùng của miền Bắc, và trao đổi về việc bao giờ sẽ công bố chính thức.