Ngân sách quốc phòng năm 2019 tăng 8,2%

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong dự thảo ngân sách năm 2019 được Quốc hội thông qua vào hôm thứ Bảy (8/12), ngân sách quốc phòng được phân bổ 46.697,1 tỷ won (41,6 tỷ USD), tăng 8,2% so với ngân sách quốc phòng năm nay. Đây là mức tăng cao nhất kể từ sau mức tăng 8,8% hồi năm 2008.Trong đó, ngân sách điều hành nguồn lực chiến đấu được phân bổ 31.323,8 tỷ won (27,9 tỷ USD), tăng 5,7%. Ngân sách cải thiện sức mạnh phòng thủ được phân bổ 15.307,3 tỷ won (13,63 tỷ USD), tăng 13,7%.Bộ Quốc phòng cho biết trong quá trình thẩm định tại Quốc hội, ngân sách quốc phòng đã bị cắt giảm 245,4 tỷ won (218,6 triệu USD), nhưng chính giới lại tăng ngân sách cho các dự án về tăng cường sức mạnh chiến đấu, đảm bảo phúc lợi cho binh sĩ, nên tổng quy mô ngân sách quốc phòng vẫn tương đương với quy mô trong dự thảo của Chính phủ trình lên. Điều này đã cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của Quốc hội trong việc xây dựng một nền quốc phòng vững mạnh.Cụ thể, ngân sách lắp đặt các thiết bị lọc không khí tại khu ở của binh lính, trên tàu chiến hay trong phòng bệnh, nhằm đảm bảo sức khỏe cho binh lính khỏi bụi nhỏ, được phân bổ 36,7 tỷ won (32,7 triệu USD). Ngân sách mua các loại trang phục chiến đấu kiểu mới cho binh lính, cải thiện về độ co giãn và thoáng khí, được phân bổ 47,4 tỷ won (42,2 triệu USD).Đặc biệt, ngân sách cải thiện sức mạnh phòng thủ có mức tăng cao nhất trong vòng 10 năm qua, phản ánh đầy đủ mọi hạng mục trọng tâm trong việc xây dựng sức mạnh quân sự, như đối phó với nguy cơ an ninh toàn diện, chuyển giao quyền tác chiến thời chiến, nghiên cứu và phát triển quốc phòng, thúc đẩy dự án công nghiệp quốc phòng.