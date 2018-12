Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo ngân sách năm 2019

Photo : KBS News

Quốc hội Hàn Quốc lúc 4 giờ 27 phút sáng sớm hôm thứ Bảy (8/12) đã thông qua dự thảo ngân sách năm 2019 với quy mô 470.500 tỷ won (418,71 tỷ USD). Đã có 212 nghị sĩ tham gia biểu quyết, trong đó có 168 người tán thành, 29 người phản đối và 15 người bỏ phiếu trống. Dự thảo ngân sách vừa được Quốc hội thông qua thấp hơn khoảng 900 tỷ won (801,8 triệu USD) so với quy mô dự thảo ban đầu mà Chính phủ trình lên.Sau khi đạt được nhất trí, chính giới quyết định cắt giảm 5.200 tỷ won (5,63 tỷ USD) ở các hạng mục như ngân sách việc làm, và tăng cường 4.300 tỷ won (3,83 tỷ USD) ở các hạng mục như hạ tầng kinh tế-xã hội, môi trường, du lịch, được cho là nhằm tăng ngân sách cho địa phương.Năm nay, Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục chậm trễ khi thông qua dự thảo ngân sách so với thời hạn quy định trong Hiến pháp, và là lần chậm nhất kể từ sau khi Luật Quốc hội được sửa đổi vào năm 2014.Cùng với dự thảo ngân sách, 199 dự luật dân sinh đã được thông qua trong phiên họp toàn thể cùng ngày của Quốc hội, như Luật giao thông đường bộ, hay Luật cơ bản về chống bạo hành phụ nữ. Ngoài ra, Quốc hội cũng đã thông qua dự thảo phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ sửa đổi, có nội dung kéo dài áp thuế 20 năm đối với mặt hàng xe bán tải xuất khẩu sang Mỹ.Trong quá trình thông qua các dự luật, ba đảng đối lập Tương lai chính nghĩa, Hòa bình dân chủ và Công lý đã phản đối mạnh mẽ, thậm chí còn xảy ra xô xát. Các đảng này yêu cầu Quốc hội phải thông qua đồng thời dự thảo sửa đổi cơ chế bầu cử với dự thảo ngân sách.