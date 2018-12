Đối thoại kinh tế cấp cao Hàn-Mỹ lần thứ ba vừa diễn ra tại Washington

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc và Mỹ hôm 7/12 (theo giờ địa phương) đã tổ chức "Đối thoại kinh tế cấp cao Hàn-Mỹ" (SED) lần thứ ba tại Washington, nhất trí tăng cường hợp tác về chiến lược kinh tế toàn cầu. Phái đoàn Hàn Quốc do Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Tae-ho dẫn đầu. Trưởng đoàn phía Mỹ là Trợ lý Ngoại trưởng về các vấn đề kinh tế và thương mại Manisha Singh.Hai bên đã thảo luận về phương án tăng cường hợp tác trong "chính sách phương Nam mới" của Chính phủ Hàn Quốc và chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ.Hàn Quốc và Mỹ nhất trí sẽ tìm kiếm các dự án hợp tác có thể thực hiện, như ở lĩnh vực an ninh mạng, dự án phát triển sông Mê Kông tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đẩy mạnh hợp tác ở lĩnh vực năng lượng, an ninh y tế, như đã nhất trí bởi lãnh đạo hai nước hồi tháng 6 năm ngoái."Đối thoại kinh tế cấp cao Hàn-Mỹ" được thiết lập từ thời Chính phủ cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Đây là lần đối thoại đầu tiên diễn ra trong nhiệm kỳ của Chính phủ đương nhiệm ở cả hai nước.Trong thời gian tới, hai nước Hàn-Mỹ nhất trí tổ chức thường niên Đối thoại kinh tế cấp cao. Bộ Ngoại giao hai nước đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) ở lĩnh vực hợp tác kinh tế theo đề xuất của Mỹ, nhằm phát triển hơn nữa các nghị sự cho hợp tác song phương. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Tae-ho cho biết Đối thoại kinh tế cấp cao Hàn-Mỹ sẽ trở thành một cơ chế thảo luận hợp tác thực chất giữa hai nước về toàn bộ các vấn đề nổi cộm trên toàn cầu.Bộ Ngoại giao cho biết trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tìm kiếm các nghị sự về hợp tác kinh tế hướng tới tương lai như công nghệ thông tin, khoa học và công nghệ, vũ trụ, đồng thời đẩy mạnh hợp tác song phương ở các vấn đề toàn cầu.Mặt khác, nhân đối thoại lần này, Thứ trưởng Lee đã trao đổi ý kiến với Washington về việc Mỹ điều tra mặt hàng xe ô tô nhập khẩu từ Hàn Quốc, căn cứ theo điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại. Ông Lee đã tới gặp một số thượng nghị sĩ Mỹ thuộc cả phe đối lập và cầm quyền, đề nghị sự hợp tác của chính giới Mỹ, miễn áp dụng điều tra đối với ô tô của Hàn Quốc.