Rút ngắn kỳ hạn kiểm tra năng lực lái xe đối với người cao tuổi

Photo : KBS News

Theo lộ trình chính sách do Ủy ban đối phó tỷ lệ sinh thấp-già hóa dân số (trực tiếp dưới quyền của Tổng thống) công bố vào hôm 7/12,Chính phủ Hàn Quốc quyết định mở rộng khu vực bảo hộ người cao tuổi, cùng cáchạ tầng đảm bảo an toàn cho tầng lớp yếu thế trong xã hội.Đặc biệt, đối với những tài xế trên 75 tuổi, Chính phủ quyếtđịnh rút ngắn kỳ hạn kiểm tra năng lực lái xe định kỳ, từ 5 năm một lần xuống 3 năm một lần. Đây là một kỳ thi mà các tài xế phải thực hiện mỗi khi muốn cấpmới bằng lái. Hiện nay, Hàn Quốc đang áp dụng kỳ hạn 5 năm một lần với nhữngtài xế cao tuổi, tương tự như với những người trẻ tuổi.Tuy nhiên, đối với những tài xế thuộc các công ty taxi, kỳhạn cấp mới bằng lái xe là 3 năm một lần đối với người trên 65 tuổi, và mỗi năm một lần đối với người trên 70 tuổi.Quyết định trên được đưa ra do gần đây, số vụ tai nạngiao thông do tài xế là người cao tuổi gây ra ngày một tăng qua từng năm. TheoViện phát triển bảo hiểm Hàn Quốc (KIDI), số vụ tai nạn giao thông do tài xếtrên 70 tuổi gây ra đã tăng từ 7.000 vụ vào năm 2006 lên 29.000 vụ trong năm 2017, cao gấp 4 lần.