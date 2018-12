Chi trả trợ cấp tìm việc làm năm 2018 vượt ngưỡng 5,34 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 9/12 công bố báo cáo "Xu hướng thị trường lao động". Theo đó, tính tới tháng 11 vừa qua, Chính phủ đã chi trả tổng cộng 5.977 tỷ won (5,32 tỷ USD) trợ cấp tìm việc làm. Nếu bao gồm cả tháng 12 thì tổng trợ cấp tìm việc làm trong năm 2018 được dự báo sẽ vượt ngưỡng 6.000 tỷ won (5,34 tỷ USD).Trên thực tế, số tiền mà Chính phủ chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, tức bao gồm cả trợ cấp tìm việc làm và trợ cấp cho những người xin được việc sớm (những người xin được việc trong khi vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp), đã vượt mức 6.000 tỷ won. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc chi trả trên 6.000 tỷ won trợ cấp thất nghiệp trong một năm. Điều này được phân tích là bởi Chính phủ tăng lương tối thiểu, tiêu chuẩn để tính hạn mức trợ cấp xin việc làm, thêm vào đó là tình hình tuyển dụng xấu đi nghiêm trọng.Trong tháng 11, đã có 384.000 người được hưởng trợ cấp xin việc làm, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Số người đăng ký mới đạt 80.000 người, tăng 6,9%.Mặc dù số lượng việc làm không được cải thiện, nhưng có một tín hiệu cho thấy chất lượng việc làm đã được cải thiện hơn. Trong tháng trước, số người tham gia bảo hiểm tuyển dụng đã tăng thêm 458.000 người so với cùng kỳ năm 2017, mức tăng cao nhất trong vòng 64 tháng. Điều này cho thấy số lượng người lao động tham gia vào mạng lưới an sinh xã hội thông qua bảo hiểm tuyển dụng đang có chiều hướng tăng.Cụ thể, số người tham gia bảo hiểm tuyển dụng ở ngành dịch vụ đạt trên 9 triệu người, tăng 436.000 người, đóng vai trò quan trọng kéo tổng số người tham gia bảo hiểm tăng. Số người tham gia bảo hiểm tuyển dụng ở ngành chế tạo là 3,58 triệu người, tăng 5.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.Trợ cấp thất nghiệp là khoản trợ cấp mà Chính phủ chi trả cho người lao động tham gia bảo hiểm tuyển dụng trong khoảng thời gian tìm việc làm mới, nhằm tạo cơ hội cho người lao động tìm kiếm việc làm mới. Trợ cấp thất nghiệp tại Hàn Quốc được chia làm trợ cấp tìm việc làm và trợ cấp thúc đẩy xin việc.Trợ cấp tìm việc làm là loại trợ cấp được chi trả trong vòng 6 tháng cho người lao động phải chuyển công việc ngoài ý muốn, dù đã tích cực tìm việc nhưng vẫn không xin được việc làm. Điều kiện được hưởng trợ cấp là những người này phải có thời gian tham gia bảo hiểm tuyển dụng trên 180 ngày trong vòng 1 năm 6 tháng trước khi bị thất nghiệp. Những người không đủ điều kiện thì sẽ không được nhận trợ cấp.Bảo hiểm tuyển dụng là một loại bảo hiểm xã hội được áp dụng vào dự án trợ cấp thất nghiệp, chi trả trợ cấp trong một khoảng thời gian nhất định cho người lao động bị mất việc làm, giúp họ có thể ổn định cuộc sống; hay dự án ổn định việc làm, phát triển năng lực nghiệp vụ cho người lao động đang tìm việc, thúc đẩy họ tìm được công việc mới thông qua các hoạt động giới thiệu việc làm tích cực, phòng tránh rủi ro bị thất nghiệp tiếp.