Mỹ trừng phạt ba quan chức cấp cao Bắc Triều Tiên với cáo buộc xâm hại nhân quyền

Photo : KBS News

Bộ Tài chính Mỹ ngày 10/12 (theo giờ địa phương) đã đưa ba quan chức chủ chốt của chính quyền Bắc Triều Tiên vào danh sách trừng phạt với lý do xâm hại nhân quyền. Ba quan chức này là Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo tổ chức đảng Lao động Choe Ryong-hae, Cục trưởng Cục bảo vệ an ninh quốc gia Jong Kyong-thaek, Chủ nhiệm Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Pak Kwang-ho.Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc những quan chức này có liên quan tới những hành vi xâm hại nhân quyền liên tục và nghiêm trọng của chính quyền miền Bắc. (bỏ 1 trong 2 đoạn)Ông Choe Ryong-hae vốn được biết đến là nhân vật quyền lực thứ hai tại Bắc Triều Tiên, lãnh đạo cả đảng Lao động, Chính phủ và quân đội Bắc Triều Tiên. Ủy ban chỉ đạo tổ chức đảng Lao động là một trụ cột quyền lực trọng yếu của miền Bắc, phụ trách kiểm duyệt, giám sát các hoạt động của người dân.Trong khi đó, ông Jong Kyong-thaek bị quy kết đã tiến hành giám sát các hoạt động kiểm duyệt của Cục bảo vệ an ninh quốc gia miền Bắc, chà đạp nhân quyền người dân. Ông Pak Kwang-ho là người chịu trách nhiệm công tác duy trì, kiểm duyệt tư tưởng người dân, kiểm soát thông tin, chịu trách nhiệm tuyên giáo với người dân.Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin cho biết biện pháp trừng phạt lần này thể hiện rằng Washington vẫn đang tiếp tục ủng hộ quyền tự do ngôn luận, phản đối các hành vi kiểm duyệt tư tưởng, xâm hại nhân quyền.