Giám đốc KORAIL từ chức sau vụ tàu cao tốc KTX chệch khỏi đường ray

Photo : YONHAP News

Giám đốc điều hành Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) Oh Young-shik hôm thứ Ba (11/12) đã xin từ chức để chịu trách nhiệm về một loạt tai nạn đường sắt xảy ra gần đây.Giám đốc Oh xin lỗi vì đã không thể giữ đúng cam kết bảo đảm an toàn cho người dân. Ông tự thấy bản thân mình phải chịu mọi trách nhiệm về những tai nạn đã xảy ra, đồng thời hy vọng tai nạn lần này sẽ là cơ hội để ngành đường sắt cải thiện những vấn đề căn bản.Từng là nghị sĩ Quốc hội ba khóa, ông Oh nhậm chức Giám đốc điều hành KORAIL hồi tháng 2 năm nay.Hiện tại, Ủy ban điều tra nguyên nhân sự cố tàu cao tốc KTX chệch đường ray ngày 8/12, đang tiếp tục điều tra. Nhóm điều tra để ngỏ mọi khả năng về nguyên nhân, cả lỗi thiết kế và vấn đề về bảo dưỡng tàu.Ủy ban điều tra khuyến nghị KORAIL và Tổng công ty mạng lưới đường sắt Hàn Quốc tiến hành kiểm tra an toàn đối với toàn bộ các đoạn chuyển làn trên tuyến đường sắt cao tốc đi Gangneung.Trong báo cáo trình lên Ủy ban Địa chính và giao thông ngày 11/12, KORAIL cam kết sẽ tăng cường kiểm tra về đứt gãy hay lỗi kết nối ở các đoạn chuyển làn trên tuyến đường sắt.Tai nạn xảy ra vào lúc 7 giờ 35 phút sáng ngày 8/12 vừa qua trên tuyến tàu cao tốc (KTX) số hiệu 806 xuất phát từ thành phố Gangneung (tỉnh Gangwon) về thủ đô Seoul, khiến 10 toa tàu bị văng ra khỏi đường ray. Vụ tai nạn làm 13 hành khách và một nhân viên trên tàu bị thương nhẹ.