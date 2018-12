An táng 365 hài cốt liệt sĩ trong chiến tranh Triều Tiên

Chính phủ Hàn Quốc sáng thứ Tư (12/12) đã cử hành lễ an táng 365 hài cốt liệt sĩ tử trận trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tại Nghĩa trang quốc gia Seoul. Thủ tướng Lee Nak-yon tham dự sự kiện.Trong số các hài cốt được an táng trong năm nay, phần lớn là những hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại 85 địa điểm từng diễn ra các trận đánh quyết liệt trong chiến tranh Triều Tiên, được 33 đơn vị cấp sư đoàn, lữ đoàn của Lục quân và Thủy quân lục chiến tiến hành tìm kiếm từ tháng 3 tới cuối tháng 11 năm nay. Trong đó, 12 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại đồi Hwasalmori (đồi Đầu mũi tên) thuộc Khu phi quân sự liên Triều (DMZ).Tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba tại Bình Nhưỡng hồi tháng 9, Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã thông qua "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự" ngày 19/9, trong đó nhất trí xúc tiến dự án khai quật chung hài cốt liệt sĩ từ ngày 1/4 tới ngày 31/10 năm sau. Để thực hiện nội dung nhất trí này, từ ngày 1/10 tới ngày 30/11 vừa qua, hai miền Nam-Bắc đã tiến hành gỡ mìn và mở một con đường bộ tại Khu phi quân sự liên Triều. Trong quá trình này đã phát hiện 12 bộ hài cốt liệt sĩ Hàn Quốc và một bộ hài cốt được cho là của quân đội Trung Quốc. Kết quả giám định DNA đến nay mới xác định được danh tính của một liệt sĩ, 11 người còn lại vẫn chưa được xác định.Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng sẽ tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ hơn khi hai miền chính thức khai quật chung hài cốt liệt sĩ tại đồi Hwasalmori thuộc địa phận huyện Cheorwon tỉnh Gangwon vào năm sau.Trong đợt an táng lần này có 65 hài cốt liệt sĩ Hàn Quốc được tìm thấy tại miền Bắc trong quá trình Mỹ và Bắc Triều Tiên tiến hành khai quật chung từ năm 1996 tới năm 2005.