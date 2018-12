Tổng thống lần đầu chủ trì hội nghị Bộ trưởng kinh tế mở rộng

Photo : YONHAP News

Tân Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki đã lần đầu báo cáo công việc lên Tổng thống Moon Jae-in vào ngày 12/12.Tại đây, Tổng thống đã đồng ý với đề nghị của Phó Thủ tướng là báo cáo hai tuần một lần. Đồng thời, Tổng thống chỉ thị Phó Thủ tướng điều hành cuộc họp giữa các Bộ trưởng kinh tế và Cố vấn Phủ Tổng thống một cách minh bạch, tiến hành thảo luận một cách tích cực.Tổng thống nhận định tình hình kinh tế hiện nay đang hết sức nghiêm trọng, do đó đội ngũ cố vấn kinh tế do Phó Thủ tướng dẫn đầu, cần phải đoàn kết, điều hành hiệu quả nền kinh tế quốc gia.Đặc biệt, Tổng thống cho biết sẽ đích thân chủ trì hội nghị các Bộ trưởng kinh tế mở rộng vào ngày 17/12 tới. Tham dự cuộc họp này có cả hai Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế và Phó Thủ tướng phụ trách xã hội, cùng 14 Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban giao dịch công bằng, Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính (FSC) và đội ngũ cố vấn Phủ Tổng thống. Đây là hội nghị đầu tiên được tổ chức kể từ sau khi Tổng thống nhậm chức. Điều này cho thấy Tổng thống đánh giá việc giải quyết tình hình khó khăn hiện nay là rất nan giải.Dự kiến, những vấn đề nổi cộm nhất, gồm toàn bộ phương hướng kinh tế của Chính phủ, trong đó có chính sách tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo, sẽ được thảo luận trong cuộc họp này. Tổng thống Moon Jae-in chỉ thị Phó Thủ tướng phải "chọn lọc" và "tập trung", để người dân có thể cảm nhận được những thành quả rõ rệt từ chính sách kinh tế của Chính phủ.