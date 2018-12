Những cuốn sách bán chạy nhất tại Hàn Quốc năm 2018

Photo : KBS News

Công ty Kyobo kinh doanh chuỗi hiệu sách lớn nhất tại Hàn Quốc ngày 12/12 công bố danh sách "Những cuốn sách bán chạy nhất năm 2018" tại xứ sở kimchi. Trong đó, cuốn sách xếp thứ nhất là : "Gấu Pooh xinh xắn: Tôi hạnh phúc mỗi ngày" (Winnie the Pooh: I'm Happy every day), kể về nhân vật là chú gấu Pooh với những câu văn ngập tràn niềm hạnh phúc.Xếp thứ hai là cuốn tùy bút "Mọi khoảnh khắc đều là bạn" (Every moment was you) của tác giả Ha Tae-wan, và thứ ba là cuốn "Xử trí thế nào với một kẻ xấc xược bằng một nụ cười" (How to react with a smile on an insolent person), nói về cách ứng xử.Trong số 10 sách bán chạy nhất trong năm, có 6 quyển thuộc thể loại tiểu luận, cho thấy độc giả Hàn Quốc rất yêu thích thể loại này.Mặt khác, theo kết quả phân tích dựa vào giới tính và độ tuổi, ngoài cuốn "Gấu Pooh xinh xắn", hai cuốn sách khác là "Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya" (Namiya General Store) và cuốn "Nhiệt độ của ngôn ngữ" ("The temperature of Language") được độc giả ở mọi lứa tuổi đón nhận.