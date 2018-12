Photo : KBS News

Sau khi thu thập nhiều ý kiến đa dạng của người dân về việc nâng tỷ lệ đóng bảo hiểm và tỷ lệ hưởng lương hưu, Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Sáu (14/12) đã công bố dự thảo sửa đổi lương hưu quốc gia gồm 4 phương án.Tỷ lệ hưởng lương hưu thể hiện tỷ lệ phần trăm của thu nhập bình quân hàng tháng của người đóng bảo hiểm trong suốt thời gian tham gia lương hưu. Nếu tỷ lệ này là 50% có nghĩa là người đó được hưởng lương hưu bằng một nửa thu nhập bình quân trong thời gian đóng bảo hiểm. Thông thường, để bảo đảm an hưởng tuổi già, tỷ lệ hưởng lương hưu nên ở mức 65% đến 70%. Hiện tại, tỷ lệ đóng bảo hiểm là 9% thu nhập, tỷ lệ hưởng lương hưu áp dụng từ sau năm 2028 là 40%.Trong phương án đầu tiên, Chính phủ đề xuất giữ nguyên tỷ lệ đóng bảo hiểm là 9%, tỷ lệ hưởng lương hưu là 40% như hiện hành và lương hưu cơ bản được điều chỉnh thành 300.000 won (265 USD) cho tới năm 2021.Một phương án khác là duy trì tỷ lệ đóng bảo hiểm hiện hành, nâng lương hưu cơ bản lên 400.000 won (354 USD) và tăng tỷ lệ hưởng lương hưu lên 55%.Phương án thứ ba là nâng dần tỷ lệ đóng bảo hiểm từ mức 9% như hiện nay lên 12%, nâng tỷ lệ hưởng lương hưu lên 45%.Phương án cuối cùng là nâng dần tỷ lệ đóng bảo hiểm từ 9% lên 13% và nâng tỷ lệ hưởng lương hưu lên 50%.Ngoài ra, Chính phủ quyết định ghi rõ về việc bảo đảm chi trả lương hưu, nhằm dập tắt những hoài nghi trong dư luận về lương hưu quốc gia.Cùng với đó, Chính phủ sẽ xúc tiến dự án hỗ trợ một nửa phí đóng bảo hiểm cho những người gặp khó khăn khi đóng bảo hiểm, như do bị mất việc làm hoặc do cơ sở kinh doanh đóng cửa.Chính phủ sẽ nâng tỷ lệ hưởng lương hưu cho gia quyến khi người tham gia lương hưu qua đời, từ mức 30% như hiện nay lên 40%. Với những cặp vợ chồng đã ly hôn, điều kiện để được nhận lương hưu chia tách từ lương hưu của chồng (hoặc vợ) cũ sau khi ly hôn là ít nhất đã kết hôn 1 năm, thay vì 5 năm như trước đây.Dự thảo sửa đổi trên sẽ được thẩm định tại Ủy ban thẩm định lương hưu quốc gia và tại cuộc họp Nội các, sau đó được trình lên Quốc hội vào cuối tháng 12. Dù được trình lên Quốc hội, nhưng dự thảo này sẽ phải được thảo luận giữa các giới trong xã hội trước, rồi sau đó mới trải qua các quy trình lập pháp tại Quốc hội để có thể triển khai trên thực tế.