Tỷ lệ tuyển dụng sau kết hôn ở nam cao hơn nữ 28,5%

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Sáu (14/12) công bố số liệu thống kê cho biết trong năm ngoái, tỷ lệ tuyển dụng ở nam giới chưa kết hôn cao hơn 1,6% so với nữ giới chưa kết hôn. Tuy nhiên, mức chênh lệch này lại lên tới 28,5% sau khi kết hôn.Chênh lệch về tỷ lệ tuyển dụng ở nam giới và nữ giới trong năm 2017 giảm một chút so với năm 2016, nhưng vẫn cho thấy một thực trạng là nhiều phụ nữ Hàn Quốc phải nghỉ việc sau khi lập gia đình.Có 37,5% phụ nữ đã kết hôn trả lời rằng họ từng bị gián đoạn về kinh nghiệm làm việc, với các lý do lần lượt là kết hôn, sinh con, chăm lo cho gia đình và chăm sóc con nhỏ.Ngoài ra, 59,1% số người được hỏi cho rằng nam giới và nữ giới phải bình đẳng về công việc nhà, tăng so với kết quả điều tra trước đó. Tuy nhiên, trên thực tế chỉ có 20,2% người chồng và 19,5% người vợ trả lời rằng gia đình họ đang phân chia công việc nhà một cách công bằng.Nam giới chủ yếu làm các công việc nhà như dọn dẹp, đi chợ, rửa bát, trong khi rất ít người làm những công việc như nấu cơm, giặt giũ.Số người lao động nghỉ việc ở nhà chăm sóc con nhỏ đạt hơn 90.000 người trong năm ngoái, tăng 0,4% so với một năm trước. Trong đó, nam giới là 12.000 người, tăng mạnh tới 58,1% so với năm 2016.