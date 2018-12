Các tổ chức môi trường hối thúc Hàn Quốc dừng đầu tư dự án than đá

Photo : KBS News

Hơn 20 nhà hoạt động môi trường thuộc một số tổ chức môi trường của Hàn Quốc, Mỹ và Philippines, trong đó có tổ chức môi trường uy tín của Mỹ là "Hội đồng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên", ngày 13/12 (theo giờ địa phương) đã tiến hành biểu tình phía trước địa điểm diễn ra Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (COP 24) tại Ba Lan.Những tổ chức môi trường này cho rằng các nhà máy nhiệt điện tại nước ngoài do các tổ chức tài chính Hàn Quốc hỗ trợ, đang làm ô nhiễm không khí trầm trọng, ước tính sẽ gây tổn thất lên tới 27.000 tỷ won (23,9 tỷ USD) mỗi năm, kể từ năm 2020.Các tổ chức tài chính trong nước như Ngân hàng phát triển Hàn Quốc (KDB), Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) đang đầu tư 10.000 tỷ won (8,85 tỷ USD) cho 15 dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá tại Việt Nam và Indonesia.Các tổ chức môi trường cũng phản đối việc Hàn Quốc giữ chức thành viên Hội đồng Quỹ khí hậu xanh Liên hợp quốc từ năm sau và yêu cầu Ngân hàng phát triển Hàn Quốc không được sử dụng nguồn quỹ của Quỹ khí hậu xanh.Cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore, đồng thời là một nhà hoạt động môi trường, đề xuất Chính phủ Hàn Quốc dừng hỗ trợ đầu tư về than đá, chuyển hướng sang phát triển năng lượng tái tạo.Phái đoàn Hàn Quốc tham dự Hội nghị COP 24 cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang có kế hoạch giảm viện trợ tài chính về than đá và xem xét riêng đối với các quốc gia có mong muốn đầu tư.