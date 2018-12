Phái đoàn hợp tác lâm nghiệp của Hàn Quốc kết thúc chuyến thăm Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Phái đoàn hợp tác lâm nghiệp liên Triều gồm 10 người do Vụ trưởng Vụ Chính sách lâm nghiệp thuộc Tổng cục lâm nghiệp Hàn Quốc Im Sang-seop làm trưởng đoàn, hôm 14/12 đã trở về nước sau chuyến thăm Bắc Triều Tiên.Đoàn đã ở Bình Nhưỡng từ ngày 11/12 đến ngày 13/12, tới thăm hai vườn ươm giống của miền Bắc ở tỉnh Bắc Hwanghae và thủ đô Bình Nhưỡng, thăm nhà máy sản xuất thiết bị, vật tư lâm nghiệp ở Bình Nhưỡng.Các quan chức của Tổng cục Lâm nghiệp miền Bắc do Phó Cục trưởng Jang Yong-chol dẫn đầu đã tổ chức họp với phái đoàn miền Nam, trao đổi ý kiến về các hạng muc nhất trí liên Triều, như phòng trừ chung sâu bệnh gây hại rừng, hiện đại hóa vườn ươm.Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết dựa trên kết quả chuyến thăm lần này, các cơ quan hữu quan và giới chuyên gia sẽ xem xét để xây dựng phương án cụ thể về việc xúc tiến hợp tác lâm nghiệp liên Triều.Chuyến thăm lần này được diễn ra căn cứ theo nội dung nhất trí trong cuộc họp về hợp tác lâm nghiệp liên Triều lần thứ hai vào tháng 10. Khi đó, hai miền Nam-Bắc đã nhất trí xúc tiến dự án hiện đại hóa 10 vườn ươm tại miền Bắc, và phái đoàn miền Nam tới thăm vườn ươm, nhà máy trang thiết bị, vật tư lâm nghiệp tại miền Bắc vào thời gian thích hợp.Tuy nhiên, để có thể chính thức xúc tiến dự án hiện đại hóa vườn ươm tại miền Bắc, Hàn Quốc phải xin miễn cấm vận với các vật tư cần thiết chuyển vào nước này, do đó dự kiến hai bên sẽ cần thảo luận bổ sung trong thời gian tới.