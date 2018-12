Cấp phép cư trú nhân đạo cho người bị đe dọa tính mạng nếu trở về nước

Photo : KBS News

Tòa án hành chính Seoul ngày 16/12 ra phán quyết rằng, người nước ngoài dù không được Chính phủ Hàn Quốc công nhận tư cách người tị nạn, vẫn có quyền xin cư trú nhân đạo tại Hàn Quốc. Tòa án cho rằng Bộ Tư pháp cần cấp phép cư trú nhân đạo nếu xét thấy người đó có thể bị đe dọa tính mạng nếu quay trở về nước.Một công dân quốc tịch Xy-ri, quốc gia đang chìm trong nội chiến, nhập cảnh vào Hàn Quốc hồi tháng 2 năm 2016, đã xin tị nạn tại Hàn Quốc, với lý do nếu trở về nước, người này sẽ phải nhập ngũ và bị đe dọa về tính mạng. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp đã không công nhận tư cách người tị nạn cho người này với lý do thiếu căn cứ chứng minh người đó đã bị hãm hại trong nước. Sau đó, người này đã khởi kiện lên Tòa án hành chính Seoul, đề nghị xét công nhận tư cách người tị nạn, nhưng Tòa án cũng không công nhận tư cách người tị nạn cho người này.Tuy nhiên, Tòa án hành chính Seoul cho rằng dù không công nhận tư cách người tị nạn, Bộ Tư pháp vẫn phải cấp phép cư trú nhân đạo nếu xét thấy người đó sẽ bị đe dọa về tính mạng nếu quay trở về nước.Mặt khác, Tòa án đã lần đầu ra phán quyết rằng công dân nước ngoài không được Chính phủ cấp phép cư trú nhân đạo, vẫn có thể kháng nghị và khởi kiện hành chính.Nếu một người được cấp phép cư trú nhân đạo tại Hàn Quốc, người đó sẽ có thể xin việc tại Hàn Quốc trong vòng một năm và được tự do đi lại. Bộ Tư pháp sẽ tái thẩm định hàng năm để quyết định gia hạn thêm một năm một lần.