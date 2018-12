Gia quyến sinh viên Warmbier yêu cầu Bắc Triều Tiên bồi thường hơn 1 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) hôm thứ Ba (18/12) đưa tin: gia quyến của Otto Frederick Warmbier, sinh viên người Mỹ từng bị Bắc Triều Tiên giam giữ trong 17 tháng và qua đời chỉ 6 ngày sau khi được trao trả về nước hồi tháng 6 năm ngoái, đã khởi kiện chính quyền miền Bắc, yêu cầu khoản tiền bồi thường là 1,09 tỷ USD.Tháng 10 năm nay, đoàn luật sư phía gia quyến đã trình hồ sơ lên Tòa án Mỹ, yêu cầu khoản tiền bồi thường hơn 1 tỷ USD, gồm tiền bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt chính quyền miền Bắc, tiền bồi thường cho nỗi đau tinh thần mà nạn nhân đã phải gánh chịu, cùng tổn thất về kinh tế và tiền an ủi cho cha mẹ nạn nhân.Trong đó, hạng mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là tiền bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt. Nhóm luật sư yêu cầu chính quyền miền Bắc phải chi trả cho nạn nhân và cha mẹ nạn nhân, mỗi người 350 triệu USD.Trước đó, Tòa án Mỹ từng đưa ra phán quyết yêu cầu Bắc Triều Tiên chi trả tiền bồi thường mang tính chất trừng phạt là 300 triệu USD cho gia quyến mục sư Kim Dong-shik, người đã thiệt mạng do di chứng vì bị tra tấn tại nhà tù miền Bắc năm 2001.Nhóm luật sư của gia quyến sinh viên Warmbier đã dựa vào tiền lệ này để đưa ra khoản tiền đòi bồi thường cao hơn, nhằm truyền đi thông điệp rằng nếu miền Bắc còn tiếp tục các hành vi tàn độc, thì nước này sẽ phải hứng chịu trừng phạt nhiều hơn nữa.Phiên tòa xét xử vụ kiện này sẽ diễn ra vào ngày 19/12 (theo giờ Mỹ) tại Tòa án liên bang Mỹ ở thủ đô Washington. Trước đó, trong phiên tòa thẩm định diễn ra ngày 14/12 vừa qua, phía bị cáo là chính quyền miền Bắc đã không cử đại diện tham dự. Gia quyến nạn nhân đã yêu cầu Tòa án xét xử dù vắng mặt bị cáo và tòa đã chấp nhận đề nghị này.Sinh viên Warmbier đến du lịch Bắc Triều Tiên vào tháng 1 năm 2016, sau đó bị chính quyền miền Bắc bắt giữ với cáo buộc đánh cắp băng rôn tuyên truyền của nước này. Tòa án miền Bắc tháng 3 cùng năm đã tuyên án Warmbier 15 năm lao động cải tạo. Sau khi bị giam giữ 17 tháng, tới tháng 6 năm ngoái, miền Bắc trao trả sinh viên này trong trạng thái mất ý thức. Tuy nhiên, Warmbier đã qua đời chỉ sau 6 ngày được thả tự do.