Xuất khẩu mỳ tôm năm 2018 dự kiến lần đầu vượt ngưỡng 400 triệu USD

Theo số liệu do Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT) công bố ngày 19/12, tính tới tháng 11 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu mỳ tôm của Hàn Quốc đạt 385 triệu USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, kim ngạch xuất khẩu trong 11 tháng qua đã vượt qua giá trị xuất khẩu của cả năm 2017 (381 triệu USD).Kim ngạch xuất khẩu mỳ tôm bình bình quân theo tháng là 35 triệu USD. Căn cứ mức tăng trưởng gần đây thì dự báo kim ngạch xuất khẩu mỳ tôm trong cả năm nay chắc chắn sẽ vượt ngưỡng 400 triệu USD.Trước đó, xuất khẩu mỳ tôm của Hàn Quốc từng lần đầu vượt ngưỡng 300 triệu USD vào năm ngoái. Như vậy là chỉ sau một năm, xuất khẩu mỳ tôm lại xác lập kỷ lục mới.Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc phân tích xu hướng tăng này là bởi mỳ tôm Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục được người tiêu dùng tại Mỹ và khu vực Đông Nam Á ưa chuộng. Ngoài ra, ảnh hưởng từ mâu thuẫn Hàn-Trung liên quan tới vấn đề tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) tại Trung Quốc đã lắng xuống.Tại Mỹ, mỳ tôm Hàn Quốc đang được bán rộng rãi tại các trung tâm phân phối lớn. Không chỉ người Mỹ gốc Á, mà cả nhiều người tiêu dùng Mỹ cũng rất yêu thích mỳ tôm. Tại các nước Đông Nam Á như Việt Nam, mỳ tôm vị cay của Hàn Quốc đang ngày càng được yêu thích với nhiều vị đa dạng.