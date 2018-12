Quy mô thương mại Hàn-Trung và Hàn-Việt gia tăng sau 4 năm FTA có hiệu lực

Photo : KBS News

4 năm kể từ sau khi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Trung có hiệu lực, kim ngạch thương mại hai nước đã khôi phục ngưỡng trước khi Bắc Kinh áp dụng các biện pháp trả đũa Seoul do vấn đề tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD).Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 19/12 cho biết kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc với Trung Quốc và Việt Nam đang có xu hướng tăng, bất chấp mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung và sự lan rộng của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch.FTA Hàn-Trung và Hàn-Việt cùng bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20/12/2015. Tính tới tháng 11 vừa qua, kim ngạch thương mại Hàn-Trung đạt 247,3 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức tăng tổng kim ngạch thương mại của Hàn Quốc với các nước trên thế giới (9,2%).Xuất khẩu sang Trung Quốc tính tới tháng 11 đạt 150,3 tỷ USD, tăng 17,2%, cao hơn mức tăng tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang các nước thế giới (6,2%). Mức tăng này còn cao hơn cả mức tăng của kim ngạch xuất khẩu sang một số thị trường lớn khác như Nhật Bản, Mỹ.Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam trong 11 qua đạt 62,6 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, giữ vững xu hướng tăng đều đặn.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc phân tích: quy mô thương mại Hàn-Trung sau khi chạm đáy năm 2016 đã tăng nhẹ vào năm ngoái, và sang năm nay đã gần như hoàn toàn hồi phục, bằng thời điểm trước khi Bắc Kinh áp dụng các biện pháp trả đũa liên quan đến THAAD. Trong khi đó, sự gia tăng quy mô thương mại với Việt Nam đã góp phần giảm nhẹ cơ cấu thương mại hiện đang quá phụ thuộc vào Trung Quốc.Kể từ sau khi FTA Hàn-Trung có hiệu lực, Trung Quốc liên tục là thị trường xuất khẩu, nhập khẩu lớn nhất của Hàn Quốc. Trong khi đó, sau khi Hàn Quốc ký kết FTA với Việt Nam, kim ngạch thương mại song phương cũng liên tục xác lập mức tăng mạnh và Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 của Hàn Quốc.