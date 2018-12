Chênh lệch tuổi thọ kỳ vọng giữa hai miền Nam-Bắc ngày càng lớn

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 19/12 công bố số liệu cho biết tuổi thọ kỳ vọng của người Bắc Triều Tiên trong năm ngoái là 66,3 tuổi ở nam giới và 73,1 tuổi ở nữ giới, thấp hơn 13,2 tuổi so với nam giới Hàn Quốc và 12,5 tuổi so với nữ giới Hàn Quốc.Trước đó, vào năm 1993, chênh lệch tuổi thọ kỳ vọng giữa hai nước là 1,9 năm ở nam giới và 3,2 năm ở nữ giới, tức mức chênh lệch không lớn. Vậy nhưng, kể từ cuối những năm 1990, tuổi thọ kỳ vọng ở Bắc Triều Tiên có xu hướng giảm, làm gia tăng chênh lệch lên tới trên 10 năm và tiếp tục nới rộng thêm khoảng cách thời gian gần đây.Dân số Bắc Triều Tiên năm 2017 là 25,01 triệu người, bằng một nửa Hàn Quốc. Trong năm ngoái, tổng thu nhập quốc dân của miền Bắc bằng một phần 47 Hàn Quốc, còn thu nhập bình quân đầu người bằng một phần 23, trong khi kim ngạch thương mại chỉ bằng một phần 190.Quy mô thương mại Bắc Triều Tiên ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc. Năm ngoái, nước này xuất khẩu 93,2% sang Trung Quốc và nhập khẩu 95,5% từ Bắc Kinh, liên tục đạt trên 90% kể từ năm 2014.Trong năm 2017, miền Bắc sản xuất được 2,19 triệu tấn gạo, bằng một nửa miền Nam, nhưng nước này sản xuất được 1,67 triệu tấn ngô, nhiều gấp 23 lần Hàn Quốc.Cũng trong năm ngoái, miền Bắc khai thác được 21,66 triệu tấn than đá, gấp 15 lần sản lượng tại miền Nam. Sản lượng quặng thép đạt 5,74 triệu tấn, gấp 18,5 lần Hàn Quốc.Tổng chiều dài đường bộ tại Bắc Triều Tiên là 26.178 km, bằng một phần 4 miền Nam, còn tổng chiều dài đường sắt là 5.287 km, gấp 1,3 lần Hàn Quốc.