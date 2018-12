Photo : KBS News

Chính quyền thành phố Seoul thông báo bắt đầu triển khai thí điểm dịch vụ "Zero Pay Seoul" từ ngày 20/12, và sẽ triển khai chính thức dịch vụ này từ tháng 3 năm sau, mở rộng ra phạm vi toàn quốc."Zero Pay" là một hệ thống thanh toán giao dịch trực tiếp qua điện thoại di động, chỉ cần quét mã vạch (QR) chuyên dụng của nơi bán hàng vào ứng dụng ngân hàng, hay ứng dụng thanh toán nhanh, thì tiền sẽ được chuyển ngay từ tài khoản của người mua tới tài khoản của người bán.Phí sử dụng khi thanh toán qua dịch vụ này là 0% đối với cơ sở kinh doanh có doanh thu dưới 800 triệu won (709.500 USD) một năm, 0,3% đối với cơ sở kinh doanh có doanh thu từ 800 triệu won đến 1,2 tỷ won (709.500 đến 1,06 triệu USD), 0,5% đối với cơ sở kinh doanh doanh thu trên 1,2 tỷ won (trên 1,06 triệu USD). Mức phí mới thấp hơn mức phí hiện nay từ 0,1% đến 1,4%.Chính quyền thành phố Seoul cho biết cứ 8 trên 10 cơ sở kinh doanh tại thành phố là của giới tiểu thương, trong đó có tới trên 90% là những cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, có doanh thu dưới 800 triệu won một năm. Do đó, dịch vụ "Zero Pay" trên thực tế mang tính chất giảm phí thanh toán cho hầu hết các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ xuống bằng 0%.