Mỗi hộ gia đình Hàn Quốc nợ bình quân trên 66.000 USD

Cục thống kê quốc gia và Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Năm (20/12) công bố kết quả điều tra về tài chính, phúc lợi hộ gia đình. Tính đến tháng 3 năm nay, mỗi hộ gia đình tại Hàn Quốc đang gánh khoản nợ bình quân là 75,31 triệu won (66.632 USD), tăng 6,1% so với kết quả điều tra một năm trước.Ngược lại, thu nhập hộ gia đình trong năm 2017 đạt 57,05 triệu won (50.475 USD) một năm, chỉ tăng 4,1%. Đặc biệt, nếu chỉ tính thu nhập khả dụng sau khi trừ đi các khoản thuế, hay lãi phải trả, thì mức tăng thu nhập hộ gia đình chỉ đạt 3,3%, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng của nợ.Các hộ gia đình có chủ hộ ở độ tuổi 40 có khoản nợ bình quân cao nhất, đạt xấp xỉ 100 triệu won (88.465 USD), tăng 14,6% trong vòng một năm qua. Cục thống kê quốc gia phân tích các hộ gia đình có chủ hộ ở độ tuổi 40 phải vay tiền để mua nhà hoặc khởi nghiệp, nên gánh khoản nợ lớn nhất.Trong năm ngoái, thu nhập của nhóm 20% những người có thu nhập cao nhất, cao gấp 7 lần thu nhập của nhóm 20% những người có thu nhập thấp nhất, tăng hơn một chút so với mức 6,98 lần so với kết quả điều tra một năm trước.Cũng theo kết quả điều tra này, người dân dự đoán chủ hộ gia đình sẽ nghỉ hưu ở độ tuổi bình quân là 67,5 tuổi, nhưng tuổi nghỉ hưu trên thực tế là 62,5 tuổi.