Tích cực hỗ trợ người kinh doanh nhỏ vượt qua khó khăn

Photo : YONHAP News

Chính phủ, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và Phủ Tổng thống hôm thứ Năm (20/12) đã nhóm họp và công bố đối sách tổng hợp, nhằm hỗ trợ cho những người khởi nghiệp, kinh doanh tự do đang gặp khó khăn do tình hình kinh tế gần đây và do việc Chính phủ tăng lương tối thiểu.Trước tiên, Chính phủ sẽ miễn giảm nợ đặc biệt cho những đối tượng khởi nghiệp, kinh doanh tự do, dù mất khả năng trả nợ trên thực tế nhưng vẫn trả nợ một cách trung thực.Theo đó, Chính phủ sẽ xóa sớm khoản nợ xấu 880 tỷ won (779,1 triệu USD) ở các quỹ bảo lãnh tín dụng địa phương, nâng tỷ lệ miễn giảm nợ cho những người khởi nghiệp, kinh doanh tự do chậm trả nợ, từ mức 29% trong năm ngoái lên trên 40% cho tới năm 2022.Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ xúc tiến phương án tăng doanh thu cho những người khởi nghiệp, kinh doanh tự do, phát hành 18.000 tỷ won (15,9 tỷ USD) các loại trái phiếu địa phương, cho tới năm 2022.Để giảm gánh nặng về phí thanh toán cho giới tiểu thương, Chính phủ sẽ đẩy mạnh triển khai dịch vụ "Zero Pay", hệ thống thanh toán với mức phí ở ngưỡng 0%, áp dụng chế độ tích điểm ở cả các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ.Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ thực hiện dự án phát triển, đổi mới khu vực kinh doanh thương mại cũ, nơi tập trung nhiều cơ sở kinh doanh tự do, nâng số khu vực được phát triển từ 13 nơi vào năm sau lên 30 nơi vào năm 2022. Để người dân có thể mua sắm dễ dàng tại các chợ đầu mối truyền thống, Chính phủ sẽ nâng tỷ lệ chợ truyền thống có bãi đậu xe riêng từ mức 72% trong năm ngoái, lên 100% cho tới năm 2022.