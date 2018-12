Đề nghị Li-bi nỗ lực giải cứu con tin Hàn Quốc bị bắt cóc

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon đang trong chuyến thăm chính thức Tuy-ni-di sáng 19/12 (theo giờ địa phương) đã nghe Đại sứ Hàn Quốc tại Li-bi Choi Sung-su báo cáo về tình hình vụ bắt cóc công dân Hàn Quốc xảy ra tại Li-bi hồi tháng 7 năm nay.Hàn Quốc đã rút Đại sứ quán khỏi Li-bi từ tháng 4 năm 2015 do tình hình an ninh bất ổn. Hiện tại, nhân viên của Đại sứ quán vẫn tiếp tục lưu lại Tuy-ni-di để qua lại Li-bi, giải quyết vụ công dân bị bắt cóc.Chiều cùng ngày, Thủ tướng Lee Nak-yon đã điện đàm với Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Li-bi Fayez Mustafa al-Sarraj về vụ việc. Thủ tướng Lee bày tỏ cảm ơn Hội đồng Tổng thống Li-bi đang nỗ lực hết sức để giải quyết vụ bắt cóc ngay sau khi xảy ra vụ việc. Chính phủ Hàn Quốc đặt ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân, đề nghị phía Li-bi tiếp tục nỗ lực giải thoát con tin.Về phần mình, ông Sarraj nhấn mạnh Li-bi cũng coi trọng giải quyết vấn đề công dân Hàn Quốc bị bắt cóc. Chính phủ Li-bi đang nỗ lực hết sức để giải quyết vụ việc này, và sẽ tích cực hợp tác với Hàn Quốc cho tới khi nào công dân này được thả tự do an toàn.Ngày 6/7 năm nay, lực lượng dân quân vũ trang ở khu vực Jabal Hasouna, miền Tây Li-bi, đã đột nhập vào một công ty địa phương, bắt cóc một công dân Hàn Quốc, ba công dân Philippines và cướp đi nhiều tài sản. Đã hơn 160 ngày trôi qua nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết.