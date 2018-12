Báo cáo kế hoạch quốc phòng năm 2019 lên Tổng thống

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo hôm thứ Năm (20/12) đã báo cáo lên Tổng thống Moon Jae-in về kế hoạch quốc phòng năm 2019. Trong kế hoạch này, Bộ Quốc phòng đặt trọng tâm vào phương án thực hiện "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự" ngày 19/9.Trước tiên, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức cuộc họp của Ủy ban chung liên Triều mỗi quý một lần, do quan chức cấp Thứ trưởng của mỗi bên là Chủ tịch. Ngoài ra, hai miền cũng sẽ tổ chức định kỳ cuộc họp theo từng lĩnh vực, để thảo luận về những vấn đề quân sự nổi cộm.Bên cạnh đó, quan chức hai nước sẽ thảo luận về vấn đề lập đường dây nóng giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Bộ trưởng Lực lượng vũ trang nhân dân Bắc Triều Tiên, và đường dây nóng giữa Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc và Tổng tham mưu trưởng quân đội miền Bắc.Bộ Quốc phòng sẽ đẩy nhanh kế hoạch chuyển giao quyền tác chiến thời chiến, như tiến hành đánh giá về năng lực tác chiến ban đầu vào tháng 8 năm sau. Bộ Quốc phòng quyết định thu hẹp quy mô cuộc tập trận cơ động ngoài trời của liên quân Hàn-Mỹ, vốn diễn ra vào tháng 4 hàng năm.Ngoài ra, Bộ Quốc phòng sẽ thành lập Bộ Tư lệnh tác chiến trên mặt đất, đơn vị chỉ huy tác chiến toàn diện của Lục quân, và Lữ đoàn pháo binh đối phó với các pháo tầm xa của Bắc Triều Tiên, củng cố năng lực tác chiến đổ bộ của Hải quân và Thủy quân lục chiến.Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh hòa bình chỉ có thể được duy trì khi Hàn Quốc nắm trong tay sức mạnh quốc phòng vững chắc. Do đó, quân đội phải duy trì được sức mạnh an ninh hùng mạnh, hỗ trợ cho hòa bình.Mặt khác, Bộ Quốc phòng cũng đã báo cáo Tổng thống về phương án đảm bảo phúc lợi cho binh sĩ, như cho phép sử dụng điện thoại di động sau khi kết thúc thời gian huấn luyện từ nửa đầu năm sau, phương án nghĩa vụ thay thế với những người từ chối nhập ngũ vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo.