Nồng độ benzen gần căn cứ Mỹ cao gấp 1.170 lần tiêu chuẩn cho phép

Chính quyền thành phố Seoul hôm thứ Sáu (21/12) công bố kết quả đánh giá mức độ ô nhiễm ở 62 giếng dùng để quan trắc nước ngầm quanh căn cứ quân đội Mỹ ở quận Yongsan (Seoul) và tiêu chuẩn lọc nước ngầm ở 27 giếng quan trắc.Kết quả là trong số 41 giếng quan trắc xung quanh ga Noksapyeong, quận Yongsan, có 16 nơi vượt quá tiêu chuẩn lọc nước ngầm, nồng độ benzen, một loại chất gây ung thư, gấp tối đa 1.170 lần (17,557 mg/L) so với tiêu chuẩn cho phép. Ngoài ra, phía trên mặt nước ngầm vẫn còn lẫn váng dầu.Trong số 21 giếng quan trắc quanh doanh trại Kim, doanh trại quân đội Mỹ đồn trú ở Yongsan, có 11 giếng cũng vượt giá trị cho phép về chất độc hại, tổng hydrocacbon dầu mỏ (TPH) vượt 292 lần tiêu chuẩn cho phép (439,2 mg/L).Theo quy định, tiêu chuẩn lọc nước ngầm là nồng độ benzen 0,015㎎/L, và tổng hydrocacbon dầu mỏ 1,5 mg/L.Kể từ sau khi phát hiện chất ô nhiễm dầu ở khu vực ga Noksapyeong gần căn cứ Yongsan vào năm 2001, chính quyền thành phố Seoul bắt đầu cho đào các giếng quan trắc nước ngầm, tiến hành tiến hành lọc và điều tra về mức độ ô nhiễm.Kết quả là nồng độ benzen tối đa gần ga Noksapyeong đã giảm 40% so với năm 2004, tổng hydrocacbon dầu mỏ tối đa gần doanh trại Kim đã giảm 95% so với năm 2008, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn lọc nước ngầm quy định trong Luật nguồn nước ngầm.Chính quyền thành phố cho biết việc vẫn còn váng dầu và thành phần dầu mỏ như benzen vượt quá tiêu chuẩn ở mức cao dù đã liên tục tiến hành lọc trong thời gian qua là bởi lượng dầu từng bị rò phía trong căn cứ trước đây vẫn còn lưu lại cho tới tận bây giờ, rồi theo dòng chảy của nước ngầm chảy ra bên ngoài, xung quanh căn cứ Yongsan.Chính quyền thành phố sẽ thảo luận với các ban ngành hữu quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Môi trường để điều tra kỹ lưỡng phía trong căn cứ Yongsan, lọc vật chất ô nhiễm, sửa đổi Hiệp định Quy chế dành cho quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc (SOFA), trước khi quân đội Mỹ bàn giao lại khu đất căn cứ này cho thành phố.