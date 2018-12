Photo : YONHAP News

Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 20/12 đã phát hành "Sách hướng dẫn chiến lược an ninh quốc gia", trình bày về phương hướng chính sách ngoại giao, thống nhất, an ninh của Chính phủ đương nhiệm. Văn kiện này nhằm giới thiệu với cả trong và ngoài nước về chiến lược an ninh quốc gia của Hàn Quốc, tăng cường sự đồng thuận của người dân, kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.Sách có độ dài hơn 100 trang, trình bày về quá trình chuyển đổi từ cục diện căng thẳng do các động thái khiêu khích hạt nhân, tên lửa của Bắc Triều Tiên sau khi Chính phủ đương nhiệm ra mắt, cho tới cục diện hòa bình thông qua ba lần Hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần đầu tiên trong lịch sử, phản ánh đường lối điều hành quốc gia của Chính phủ Hàn Quốc.Để xây dựng một "bán đảo Hàn quốc hòa bình, thịnh vượng" như mục tiêu Chính phủ đương nhiệm đã đề ra, sách hướng dẫn lập những mục tiêu an ninh quốc gia để giải quyết một cách hòa bình vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên và thiết lập hòa bình vĩnh viễn, đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng khu vực Đông Bắc Á và thế giới, xây dựng một xã hội nơi mà người dân được bảo vệ an toàn và tính mạng. Đồng thời, sách cũng đề ra nền tảng chiến lược và bài toán thực hiện.Đặc biệt, văn kiện này tập trung vào vấn đề "một nền an ninh thiết lập hòa bình", thay vì chỉ dừng lại ở việc "gìn giữ hòa bình", nhấn mạnh về vai trò chủ đạo của Hàn Quốc trong quá trình này. Đồng thời, sách cũng nhấn mạnh về vai trò "tháp điều khiển" của Chính phủ, bảo vệ người dân trước những mối đe dọa, rủi ro như thiên tai, thảm họa quy mô lớn.Hàn Quốc bắt đầu phát hành và công bố "Sách hướng dẫn chiến lược an ninh quốc gia" mỗi khi Chính phủ mới ra mắt, kể từ thời Chính phủ cựu Tổng thống Roh Moo-hyun.