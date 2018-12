Hàn Quốc xếp thứ 16 thế giới về môi trường kinh doanh

Photo : KBS News

Tạp chí Forbes chuyên về kinh tế của Mỹ ngày 20/12 (theo giờ địa phương) công bố báo cáo đánh giá môi trường kinh doanh của 161 quốc gia trên toàn thế giới trong năm 2018. Kết quả là Hàn Quốc đứng vị trí thứ 16 trong danh sách này và đứng thứ 4 tại khu vực châu Á sau Hồng Kông, Singapore và Đài Loan, dẫn trước cả Mỹ (thứ 17), Nhật Bản (thứ 19) và Trung Quốc (thứ 49).Hàng năm, tạp chí Forbes lại tiến hành đánh giá về môi trường kinh doanh tại các quốc gia, dựa trên 15 hạng mục, như tài sản trí tuệ, đổi mới, chính sách ưu đãi thuế, công nghệ, tham nhũng, quy chế, bảo hộ đầu tư.Hàn Quốc đứng thứ nhất thế giới ở hạng mục công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), đứng thứ 8 ở hạng mục đổi mới. Ngược lại, Hàn Quốc chỉ đứng thứ 75 ở hạng mục tự do thương mại, thứ 47 về tham nhũng và thứ 41 về tự do cá nhân.Nối tiếp năm ngoái, Anh tiếp tục xếp vị trí thứ nhất về môi trường kinh doanh trong năm nay, bất chấp việc nước này khởi động tiến trình tách ra khỏi Liên minh châu Âu (còn gọi là BREXIT). Forbes đánh giá Anh là quốc gia duy nhất đứng trong top 30 ở tất cả 15 hạng mục đánh giá, là nước có môi trường lý tưởng nhất để kinh doanh.Sau Anh, các vị trí còn lại trong top 10 là Thụy Điển, Hồng Kông, Hà Lan, New Zealand, Canada, Đan Mạch, Singapore, Úc và Thụy Sĩ.