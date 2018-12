Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ hôm thứ Bảy (22/12) nhận định: việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis từ chức sẽ không ảnh hưởng lớn tới quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ và chính sách với Bắc Triều Tiên của Chính phủ Mỹ.Ông Gary Samore, cựu điều phối viên Hội đồng an ninh quốc gia Nhà trắng (NSC) phụ trách về vũ khí hủy diệt hàng loạt, cho rằng ông Mattis từ chức là do Tổng thống Donald Trump đột ngột quyết định rút quân đội Mỹ khỏi Xy-ri. Bởi vậy, điều này sẽ không ảnh hưởng ngay lập tức tới chính sách với Bắc Triều Tiên cũng như quan hệ đồng minh giữa Seoul và Washington.Cựu quan chức này dự đoán trong quá trình đàm phán phi hạt nhân hóa với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Donald Trump có thể sẽ tiếp tục nhượng bộ, như giảm nhẹ quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, tương tự như việc Washington nhất trí dừng tập trận quân sự chung với Seoul trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại Singapore ngày 12/6.Mặt khác, ông Bruce Bennett, nhà nghiên cứu kỳ cựu chuyên về Bắc Triều Tiên tại tập đoàn RAND của Mỹ cho rằng Tổng thống Donald Trump là người quyết định tất cả, nên quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ hay chính sách với Bắc Triều Tiên sẽ vẫn giữ nguyên sau khi ông Mattis từ chức.Ông Bennett dân chứng rằng chính Tổng thống Donald Trump là người định hủy Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi tháng 5, hủy chuyến thăm miền Bắc của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Bộ Trưởng Quốc phòng có thể đề xuất về chính sách với miền Bắc lên Tổng thống, nhưng ông Trump vẫn là người đưa ra quyết định cuối cùng.Bộ trưởng Mattis đóng vai trò kiềm chế và giữ cân bằng trong Chính phủ Tổng thống Donald Trump. Một ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố rút quân đội khỏi Xy-ri, ông Mattis đã xin từ chức.