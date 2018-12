Hạn chế hoạt động 27 nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá

Photo : YONHAP News

Nối tiếp ngày 21/12, trong ngày 22/12, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cùng Bộ Môi trường Hàn Quốc tiếp tục thực thi lệnh hạn chế công suất phát điện đối với các nhà máy phát điện ở tỉnh Nam Gyeongsang, Nam Chungcheong và Nam Jeolla.Lệnh hạn chế công suất phát điện được thực hiện vào ngày có cảnh báo chú ý bụi siêu nhỏ và nồng độ bụi siêu nhỏ trong ngày tiếp theo dự báo vượt ngưỡng 50 microgram/m³. Đây là lần thứ ba trong năm nay, các cơ quan chức năng Hàn Quốc thực hiện lệnh hạn chế này.Theo đó, tổng cộng 27 nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá ở ba địa phương trên bắt đầu giảm công suất phát điện xuống bằng 80% công suất định mức từ lúc 6 giờ sáng tới 9 giờ tối cùng ngày.Chính phủ ước tính biện pháp này sẽ góp phần giảm 6,83 tấn bụi siêu nhỏ trong không khí, tương đương 8,8% lượng bụi siêu nhỏ mà các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá thải ra trong một ngày.Do lệnh trên, ước tính lượng điện năng sản xuất trong ngày 22/12 giảm đi 2.752.000 kW. Tuy nhiên, do ngày 22/12 là cuối tuần, nhu cầu điện năng thấp, nên sự hao hụt này không ảnh hưởng tới nguồn cung điện năng.