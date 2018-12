Phó Tổng thống Mỹ hủy diễn thuyết về nhân quyền Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Đài ABC của Mỹ ngày 22/12 (theo giờ địa phương) đưa tin: Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence gần đây đã hủy kế hoạch diễn thuyết về vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên.Ông Pence vốn dự kiến trình bày về tình hình xâm hại nhân quyền tại miền Bắc, nhưng sau đó lại hủy với lý do là trùng với một lịch trình khác.Đài ABC nhận định tình hình bế tắc trong đàm phán Mỹ-Triều hiện nay đã ảnh hưởng tới quyết định này. Có thể Mỹ lo ngại bài diễn thuyết sẽ kích động miền Bắc, làm chệch hướng quỹ đạo đối thoại Mỹ-Triều.Mỹ gần đây đã liệt ba quan chức chủ chốt của miền Bắc vào danh sách cấm vận với lý do xâm hại nhân quyền, tái chỉ định Bắc Triều Tiên là nước đặc biệt lo ngại về tự do tôn giáo, đồng thời liên tục gia tăng sức ép với miền Bắc. Quyết định hủy bài diễn thuyết của ông Pence được phân tích là nhằm truyền đi thông điệp hòa hảo với miền Bắc.Trước đó, Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun đã bày tỏ kỳ vọng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai sẽ diễn ra trong đầu năm sau và đạt được thành quả phi hạt nhân hoá thực chất.Một số tổ chức nhân quyền lo ngại việc ông Pence hủy bài diễn thuyết sẽ trở thành tín hiệu giảm nhẹ sức ép về nhân quyền với Bình Nhưỡng.Tổng thống Donald Trump nhiều lần nhấn mạnh đặt ưu tiên hàng đầu vào vấn đề phi hạt nhân hóa, duy trì cấm vận với miền Bắc cho tới khi nào nước này giải trừ hạt nhân. Tuy nhiên, có khả năng hai bên đang thảo luận ngầm để tìm kiếm bước đột phá cho tình hình đàm phán đang lâm vào bế tắc.