Hội đồng bảo an miễn cấm vận với lễ khởi công kết nối đường sắt liên Triều

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm thứ Ba (25/12) cho biết quá trình thảo luận với Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về lễ khởi công kết nối tuyến đường sắt liên Triều đã kết thúc vào hôm 24/12. Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã quyết định miễn thực thi biện pháp cấm vận Bắc Triều Tiên đối với lễ khởi công.Theo đó, lễ khởi công kết nối, hiện đại hóa tuyến đường sắt, đường bộ Gyeongui và dọc biển Đông sẽ được diễn ra theo đúng kế hoạch là vào ngày 26/12 tại ga Panmun, thành phố Gaesung, miền Bắc.Vốn dĩ việc tổ chức lễ khởi công không thuộc đối tượng cấm vận, nhưng việc đưa một số vật tư cần thiết cho lễ khởi công, như tàu hỏa chở nhân sự miền Nam, có thể vi phạm các biện pháp trừng phạt, nên cần phải được Hội đồng bảo an miễn cấm vận.Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã thảo luận trước với Mỹ về lễ khởi công trong cuộc họp của "Nhóm công tác Hàn-Mỹ" tại Seoul hôm 21/12. Sau đó, Hàn Quốc đã đề nghị Hội đồng bảo an miễn áp dụng nghị quyết cấm vận Bắc Triều Tiên cho các vật tư cần thiết đưa vào miền Bắc để chuẩn bị cho lễ khởi công. Sau cuộc họp của Nhóm công tác Hàn-Mỹ, Trưởng đoàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên của Hàn Quốc Lee Do-hoon cho biết lễ khởi công sẽ có thể diễn ra theo đúng kế hoạch.