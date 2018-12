Dự báo quy mô cổ tức năm 2018 của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn KOSPI vượt 26 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) hôm thứ Ba (25/12) cho biết quy mô cổ tức giữa kỳ của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) quyết toán trong tháng 12 đạt khoảng 9.100 tỷ won (8,08 tỷ USD), tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái là 4.600 tỷ won (4,09 tỷ USD).Giới chứng khoán nhận định tổng cổ tức trong cả năm 2018 có khả năng sẽ nối tiếp năm ngoái, tiếp tục xác lập mức cao kỷ lục mới, lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 30.000 tỷ won (26,64 tỷ USD).Trong vòng 5 năm qua, tổng cổ tức trong năm của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch KOSPI có xu hướng gia tăng đều đặn, với năm 2013 là 13.200 tỷ won (11,72 tỷ USD), năm 2014 là 15.300 tỷ won (13,59 tỷ USD), năm 2015 là 20.000 tỷ won (17,76 tỷ USD), năm 2016 là 21.800 tỷ won (19,36 tỷ USD), năm 2017 là 26.400 tỷ won (23,45 tỷ USD). Xu hướng tăng này chủ yếu là do các doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn như điện tử Samsung tăng cường chính sách nâng cổ tức chi trả cho các cổ đông.Trong đầu năm nay, hãng điện tử Samsung từng công bố sẽ chi trả mỗi năm khoảng 9.600 tỷ won (8,53 tỷ USD) cổ tức cho các cổ đông. Quy mô cổ tức của hãng này trong năm ngoái là 5.800 tỷ won (5,15 tỷ USD).Các công ty chứng khoán Hàn Quốc cũng dự báo quy mô cổ tức của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch KOSPI sẽ tăng mạnh trong năm nay. Công ty đầu tư tài chính Shinhan dự đoán quy mô cổ tức của Top 200 doanh nghiệp đứng đầu về giá trị vốn hóa trên sàn giao dịch KOSPI sẽ đạt 26.900 tỷ won (23,89 tỷ USD), tăng 12% so với năm ngoái.