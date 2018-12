Hàn Quốc chuyển vật tư cho lễ khởi công kết nối đường sắt sang Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu vận chuyển sang Bắc Triều Tiên các vật tư phục vụ cho lễ khởi công kết nối và hiện đại hóa tuyến đường sắt, đường bộ liên Triều, dự kiến diễn ra vào hôm 26/12 tại ga Panmun, thành phố Gaesung, miền Bắc.Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm thứ Ba (25/12), xe ô tô chở các trang thiết bị cần thiết đã di chuyển theo tuyến đường bộ Gyeongui sang miền Bắc. Ngoài ra, trên xe còn chở hơn 30 nhân lực của miền Nam phụ trách một số công tác thi công cần thiết chuẩn bị cho lễ khởi công.Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc hôm 24/12 (theo giờ địa phương) đã hoàn tất thảo luận với Hội đồng bảo an Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) về việc miễn cấm vận đối với các vật tư vận chuyển sang miền Bắc đợt này. Do đã được Hội đồng bảo an miễn cấm vận, công tác vận chuyển vật tư, nhân lực sang miền Bắc được triển khai nhanh chóng, gấp rút chuẩn bị cho lễ khởi công.