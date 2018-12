Nga hối thúc cộng đồng quốc tế dỡ bỏ cấm vận với Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn RIA Novosti của Nga vào hôm 24/12 (theo giờ địa phương), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tiếp tục hối thúc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, cũng như các nước liên quan từng bước gỡ bỏ cấm vận với Bắc Triều Tiên, nhằm thúc đẩy tiến triển trong đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.Ông Lavrov nhấn mạnh việc Hội đồng bảo an từng bước xem xét lại lệnh cấm vận với Bắc Triều Tiên sẽ trở thành một phần quan trọng trong quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.Ngoại trưởng Nga khẳng định yêu cầu của Mát-xcơ-va không phải là dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận ngay cho miền Bắc, bởi điều này chỉ có thể thực hiện khi đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc một cách toàn diện. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, cộng đồng quốc tế không nên trì hoãn việc xem xét lại cơ chế cấm vận với Bình Nhưỡng, nhằm đáp lại những bước đi tích cực của miền Bắc.Ông Sergey Lavrov cho rằng Hội đồng bảo an cần phải phản ứng nhanh chóng và tích cực với những bước đi mang tính xây dựng của Bắc Triều Tiên, từng bước dỡ bỏ cấm vận với nước này. Theo Ngoại trưởng Nga, các nước hữu quan có thể thảo luận về những biện pháp cụ thể, như gia hạn cư trú cho người lao động Bắc Triều Tiên tại nước thứ ba, miễn cấm vận cho một số dự án hợp tác liên Triều. Đồng thời, Ngoại trưởng Lavrov yêu cầu các nước như Mỹ nhanh chóng dỡ bỏ lệnh cấm vận riêng với Bắc Triều Tiên.