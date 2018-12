Đàm phán chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ trở lại vạch xuất phát

Photo : YONHAP News

Quá trình đàm phán giữa Hàn Quốc và Mỹ nhằm tiến tới ký kết Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA) lần thứ X áp dụng từ năm 2019, sau khi đạt được tiến triển tương đối, đã quay trở lại vạch xuất phát do lãnh đạo Mỹ đưa ra yêu cầu tăng mạnh khoản chia sẻ chi phí của Hàn Quốc.Trong một thông điệp đăng trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết giữa ông và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, người vừa quyết định xin từ chức, có sự mâu thuẫn ý kiến sâu sắc về vấn đề chia sẻ chi phí quân sự với các nước đồng minh.Dự kiến, sau khi ông Mattis chính thức từ chức, Mỹ sẽ tiếp tục yêu cầu mạnh mẽ hơn về việc tăng khoản chia sẻ chi phí quân sự, khiến quá trình đàm phán Hàn-Mỹ trở nên hết sức khó khăn.Một số nguồn tin nắm rõ tình hình ngày 25/12 cho biết trong quá trình đàm phán tiến hành từ tháng 3 năm nay, hai nước đã thu hẹp được bất đồng ý kiến một cách đáng kể về tổng khoản chia sẻ chi phí quân sự, dự định đưa ra quyết định cuối cùng trong vòng đàm phán thứ 10 tại Seoul từ ngày 11/12 đến 13/12, nhưng đã thất bại.Trong thời gian qua, quan chức cấp chuyên viên hai nước đã đàm phán tập trung về quy mô tổng khoản tiền chia sẻ chi phí quân sự của Hàn Quốc và phương án mà hai bên đưa ra chỉ còn chênh lệch khoảng 100 tỷ won (88,8 triệu USD). Tuy nhiên, phương án mà nhóm đàm phán trình lên đã bị lãnh đạo Mỹ phản đối. Một nguồn tin còn nói rằng quá trình đàm phán gần như đã quay trở lại điểm xuất phát.Hiện tại, hai nước vẫn chưa lên được lịch trình cho vòng đàm phán tiếp theo. Có phân tích cho rằng đó là do Seoul và Washington cần thời gian để sắp xếp lại phương hướng đàm phán trong thời gian tới, do những nỗ lực đàm phán suốt thời gian qua đã tan thành bong bóng.Chia sẻ chi phí quân sự ở đây là việc Hàn Quốc và Mỹ phân chia chi phí cho quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, bao gồm các chi phí về nhân công người Hàn làm việc tại căn cứ quân đội Mỹ, chi phí xây dựng phía trong căn cứ và chi phí hỗ trợ hậu cần. Năm nay, khoản tiền Hàn Quốc chia sẻ với Mỹ là 960,2 tỷ won (847,5 triệu USD).Hàn Quốc và Mỹ ký kết Hiệp định SMA lần đầu tiên vào năm 1991, tới nay đã 9 lần ký kết hiệp định đặc biệt này. Hiệp định SMA lần thứ IX được ký năm 2014 sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2018.