Khách hàng không tháng 11 tăng kỷ lục

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 25/12 công bố số liệu cho biết khách hàng không trong tháng 11 đạt 9.570.000 lượt, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao kỷ lục xét theo số liệu các tháng 11. Tổng lượng khách từ đầu năm cho tới ngày 1/11 vừa qua đã cán mốc trên 100 triệu người trong thời gian ngắn kỷ lục.Xu hướng tăng trên được phân tích là bởi trong thời gian qua, lượng khách du lịch nước ngoài tăng đều đặn, các hãng hàng không giá rẻ đạt được tăng trưởng liên tục, đa dạng hóa đường bay, tăng nguồn cung về chuyến bay.Hành khách các đường bay quốc tế đạt 7.010.000 lượt, mức cao kỷ lục, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ các hãng hàng không giá rẻ mở rộng cung cấp chuyến bay, sự gia tăng khách du lịch từ Trung Quốc, các hãng hàng không đa dạng hóa đường bay.Đặc biệt, khách Trung Quốc đạt 1.320.000 người, tăng 24% so với tháng 11 năm ngoái, nhưng vẫn thấp hơn 3,4% so với tháng 11 năm 2016, thời điểm trước khi nổ ra mâu thuẫn Hàn-Trung về vấn đề tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD). Bộ Địa chính và giao thông phân tích: khách du lịch Trung Quốc đang dần quay trở lại Hàn Quốc.Tuy nhiên, lượng khách đoàn người Trung Quốc đến mua sắm tại các cửa hàng miễn thuế trong nước vẫn giậm chân tại chỗ. Có ý kiến cho rằng phần lớn khách Trung Quốc nhập cảnh vào Hàn Quốc là khách lẻ, hoặc khách hạng sang với mục đích kinh doanh, nên chưa thể coi khách Trung Quốc đã thực sự trở lại.Trong khi đó, ngoại trừ châu Đại dương có lượng khách giảm 13,2%, hành khách từ các khu vực còn lại đều tăng, như khách châu Âu tăng 12,6%, Đông Nam Á tăng 7,6%, Nhật Bản tăng 4,8%.Xét trên xu hướng gia tăng trên, Bộ Địa chính và giao thông dự báo thị trường vận chuyển hàng không sẽ đạt mức tăng trưởng cao kỷ lục trong năm nay.