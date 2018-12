Photo : YONHAP News

Ngày 26/12, Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ cựu đảng viên đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành (lấy tên tài khoản trên mạng là “Druking”) đăng tải bình luận chỉ trích Chính phủ đương nhiệm trên mạng internet, đã đề nghị Tòa án khu vực Trung Seoul tuyên mức án 7 năm tù giam với bị cáo Kim Dong-won, người đứng sau tài khoản "Druking".Trong phiên xét xử cuối cùng diễn ra cùng ngày, Nhóm công tố viên đặc biệt cáo buộc bị cáo đã có hành vi thao túng bình luận trên mạng, hối lộ 50 triệu won (44.560 USD) cho cố nghị sĩ Roh Hoe-chan của đảng Công lý và một cựu trợ lý của ông này.Ngoài ra, Nhóm công tố viên đặc biệt cũng đề nghị mức án từ 6 tháng tới 3 năm 6 tháng tù giam với các đồng phạm của bị cáo Kim.Các công tố viên cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo Kim là rất nghiêm trọng, do đã bóp méo dư luận thông qua việc thao túng bình luận trên mạng. Các luồng dư luận lớn trên mạng internet có ảnh hưởng quan trọng tới chính sách của Chính phủ hay kết quả bầu cử. Do đó, một hành vi của bị cáo đã làm lung lay nền tảng chủ nghĩa dân chủ, tuyệt đối không thể dung thứ. Nhóm công tố viên đặc biệt đề nghị tòa xử phạt nặng để không lặp lại các vụ việc tương tự.Ngược lại, luật sư của bị cáo đề nghị tòa án xem xét các cáo buộc dựa trên căn cứ pháp lý, chứ không phải trên phán đoán của dư luận. Bị cáo Kim đã trực tiếp đưa ra lời khai cuối cùng, một mặt xin lỗi người dân, mặt khác khẳng định hành vi của mình không phải nhằm mục đích trục lợi cá nhân, hay giao dịch bất chính. Ông này nói rằng người được hưởng lợi nhiều nhất ở đây chính là Tổng thống Moon Jae-in, Tỉnh trưởng tỉnh Nam Gyeongsang Kim Kyung-soo và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành.Về cáo buộc hối lộ cho nghị sĩ Roh Hoe-chan, luật sư của bị cáo nhắc lại nghi vấn về nguyên nhân ông Roh tự vẫn, nhấn mạnh rằng Nhóm công tố viên đặc biệt không có chứng cớ trực tiếp về một phần khoản tiền hối lộ.Tòa án dự kiến sẽ tuyên án về vụ bê bối Druking vào ngày 25/1/2019. Mặt khác, phiên tòa xét xử cuối cùng đối với Tỉnh trưởng tỉnh Nam Gyeongsang Kim Kyung-soo, người cũng bị khởi tố do dính líu tới vụ bê bối Druking, sẽ diễn ra vào ngày 28/12.