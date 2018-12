Tâm lý tiêu dùng tăng trở lại trong tháng 12

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Năm (27/12) công bố báo cáo "Xu hướng tiêu dùng tháng 12 năm 2018". Trong tháng này, chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp (CCSI) đã tăng 1,2 điểm so với tháng 11, đạt 97,2 điểm. CCSI có mức tiêu chuẩn là 100 điểm, nếu vượt ngưỡng 100 điểm cho thấy tâm lý tiêu dùng lạc quan, và có nghĩa ngược lại nếu thấp hơn 100 điểm.Sau khi BOK sửa đổi chỉ số liên quan vào tháng 9, chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp trong tháng 10 giảm 0,7 điểm, tháng 11 giảm 3,5 điểm, nhưng quay trở lại xu hướng tăng trong tháng 12. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn chưa đạt đến ngưỡng tiêu chuẩn 100 điểm.Chỉ số về tình hình sinh hoạt hiện tại đạt 91 điểm, tăng 1 điểm. Chỉ số về triển vọng thu nhập hộ gia đình tăng 2 điểm, đạt 99 điểm, chỉ số về triển vọng tiêu dùng tăng 1 điểm, đạt 109 điểm. Cả ba chỉ số này đều có liên quan mật thiết tới triển vọng tài chính hộ gia đình. Tuy nhiên, BOK phân tích việc chỉ số CCSI tăng trong tháng này là do phản ánh tâm lý kỳ vọng của người dân về việc tăng lương trong năm sau.Chỉ số về tình hình kinh tế hiện tại và chỉ số về triển vọng kinh tế trong tương lai vẫn giữ nguyên so với tháng 11. Chỉ số về triển vọng giá nhà giảm 6 điểm, đạt 95 điểm, liên tục giảm kể từ sau khi lên tới 128 điểm hồi tháng 9 và là mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm ngoái. Điều này cho thấy đa số người dân dự đoán giá nhà sẽ giảm trong vòng một năm tới. Nguyên nhân giảm được phân tích là bởi giao dịch mua bán nhà đã giảm do Chính phủ siết chặt quy chế cho vay thế chấp mua nhà, tăng nguồn cung nhà ở ra thị trường.