Viện Kiểm sát khám xét phòng làm việc của Ban thanh tra đặc biệt Phủ Tổng thống

Photo : KBS News

Viện Kiểm sát Hàn Quốc lúc 9 giờ sáng 26/12 đã tiến hành khám xét hai phòng làm việc thuộc Văn phòng Cố vấn về các vấn đề dân sinh Phủ Tổng thống trong vòng 9 tiếng. Đó là phòng làm việc của Thư ký Phòng chống tham nhũng và của Ban Thanh tra đặc biệt Phủ Tổng thống. Đối tượng bị khám xét là máy tính và USB của Thư ký Phòng chống tham nhũng Park Hyeong-cheol và cựu Trưởng Ban thanh tra đặc biệt Lee In-geol.Quá trình khám xét của Viện Kiểm sát đặt trọng tâm vào việc tịch thu các báo cáo của ông Kim Tae-woo, cựu điều tra viên của Ban thanh tra đặc biệt Phủ Tổng thống, còn sót lại tại hai văn phòng này. Xét thấy Phủ Tổng thống là một cơ quan cần được bảo mật về mặt quân sự, Viện Kiểm sát đã đề nghị Phủ Tổng thống tự nguyện trình nộp những văn kiện được ghi trong lệnh khám xét.Viện Kiểm sát đã lược bỏ bước điều tra với bên tố giác là đảng đối lập Hàn Quốc tự do, tiến hành khám xét luôn Phủ Tổng thống để thu thập nhanh các tài liệu cần thiết.Trước đó, đảng Hàn Quốc tự do ngày 20/12 đã tố giác lên Viện Kiểm sát một loạt các quan chức Phủ Tổng thống, như Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Im Jong-seok, Cố vấn về các vấn đề dân sinh Cho Kuk, Thư ký Phòng chống tham nhũng Park Hyeong-cheol, cựu Trưởng Ban thanh tra đặc biệt Lee In-geol, về nghi ngờ lạm dụng chức quyền, lơ là chức trách.Một quan chức Viện Kiểm sát cho biết các công tố viên sẽ ưu tiên xác định xem nội dung báo cáo của điều tra viên Kim Tae-woo có vi phạm pháp luật hay không, và có dính líu tới các quan chức cấp cao thuộc Phủ Tổng thống hay không.Trong khi đó, đảng đối lập Hàn Quốc tự do đã trình thêm đơn tố giác lên Viện Kiểm sát, đề nghị Viện Kiểm sát điều tra Giám đốc Trung tâm cải cách kinh tế sáng tạo Seoul về nghi ngờ giám sát người dân.Ngoài ra, Viện Kiểm sát dự kiến sẽ sớm đẩy nhanh tốc độ điều tra đối với điều tra viên Kim Tae-woo, nhân vật chủ chốt trong vụ bê bối liên quan tới Ban thanh tra đặc biệt Phủ Tổng thống.Phủ Tổng thống ngày 19/12 đã tố giác ông Kim lên Viện Kiểm sát về hành vi làm rò rỉ bí mật công vụ. Viện Kiểm sát sẽ dựa trên kết quả thanh tra để tiến hành bắt tay vào điều tra. Ban thanh tra thuộc Viện Kiểm tối cao sát lo ngại ông Kim sẽ chạy trốn, nên đã ban lệnh cấm ông này xuất cảnh.Trong một tin liên quan khác, đảng đối lập Hàn Quốc tự do đang kịch liệt chỉ trích việc Bộ Môi trường đã lập ra tài liệu về xu hướng xin từ chức ở lãnh đạo các cơ quan trực thuộc, và báo cáo lên Phủ Tổng thống. Trong khi đó, Bộ Môi trường sau một thời gian bác bỏ sự tồn tại của tài liệu này, thừa nhận rằng đã soạn thảo ra tài liệu liên quan theo đề nghị của điều tra viên Kim Tae-woo vào trung tuần tháng 1 năm nay.Ông Kim Tae-woo đã gọi điện tới Phòng Thanh tra thuộc Bộ Môi trường, đề nghị nắm bắt tình hình xin từ chức ở lãnh đạo các cơ quan trực thuộc của Bộ. Theo đó, Phòng Thanh tra đã soạn thảo văn bản này theo đề nghị của ông Kim.Mặc dù thừa nhận về sự thật này, nhưng Bộ Môi trường khẳng định tài liệu trên đã không được báo cáo lên cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng. Khi đó, Phòng Thanh tra chỉ coi đây là một hình thức cung cấp thông tin, nên đã không báo cáo lên cấp trên.Về phần mình, Phủ Tổng thống ngày 26/12 khẳng định không hề nhận được báo cáo về tài liệu trên. Trong khi đó, đảng Hàn Quốc tự do khi công khai tài liệu của Bộ Môi trường đã nói rằng tài liệu này đã được báo cáo lên Văn phòng Cố vấn về các vấn đề dân sinh Phủ Tổng thống, khẳng định đây là "danh sách đen" đầu tiên được xác định dưới thời Tổng thống Moon Jae-in.